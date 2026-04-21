Путин ищет красивых девушек, чтобы сделать из них шпионок, — СМИ

В российских университетах ведется набор новых агентов, чтобы сделать из них подобие Анны Чапман, арестованной в США в 2010 году по обвинениям в шпионаже.

Вербовкой занимаются женщины-агенты СВР – российской внешней разведки. Так, в престижном Новосибирском государственном университете в Сибири студентов вызвали на обязательное собрание, в котором сообщили юным россиянам, что даже употребление наркотиков не является препятствием для работы шпионом, пишет The Sun.

По сообщениям, СВР ищет "людей, которые умеют получать актуальную информацию в соответствии с поставленными целями и задачами, обрабатывать ее, правильно анализировать и представлять результаты".

В Санкт-Петербургском государственном университете, где ранее учился бывший агент КГБ Путин, шпионка Тамара Нетыкса сказала студентам: "Нам очень нужны умные, серьезные, хорошие, хорошо подготовленные юноши и девушки".

"Нам очень нужны девочки", — подчеркнула она.

Ветеран российской разведки Елена Вавилова, 63 года, рассказала студентам: "Высший уровень в разведывательной работе — это когда источник начинает сам рассказывать о своей работе, доверять вам".

Шпионка Елена Вавилова выступает перед студентами Фото: Соцсети

Вавилова выдавала себя в Канаде и США за Трейси Энн Фоли и была замужем за другим нелегальным агентом Андреем Безруковым, известным как Дональд Ховард Хитфилд.

Их прикрытие было раскрыто в 2010 году, когда российская шпионка Анна Чапман, на тот момент гражданка Великобритании после замужества с ныне покойным британцем Алексом Чапманом, была задержана ФБР.

Анна Чапман, которая стала звездой в РФ в 2010 году, рассказывала в интервью, что ее завербовала СВР после того, как проживающий в Лондоне российский агент заинтересовался ее навыками налаживания связей, в частности, ее влиянием на богатых и влиятельных мужчин.

Она пробилась в британскую деловую и политическую элиту, используя то, что она называла "необходимыми качествами".

Чапман признала: "Я знала, какое влияние оказываю на мужчин. Природа щедро одарила меня необходимыми качествами… Я никогда не носила украшения – мне это было не нужно".

Она написала книгу о своем пребывании в Лондоне, в которой описала поездки в Париж и Женеву с невероятно богатыми любовниками и поклонниками, а также игру в стрип-покер с группой мультимиллионеров.

Суд над Анной Чапман в 2010 году было настоящей сенсацией

Ранее бывшая российская шпионка Алия Роза рассказывала, что ее обучали соблазнять высокопоставленных лиц, чтобы потом ими манипулировать. Она сейчас ведет блог, в котором рассказывает, что ее, как дочь высокопоставленного офицера отправили в школу КГБ, где в свое время учился Владимир Путин. Обученная обаянию, психологии и эмоциональной связи, Алия научилась извлекать информацию из своих целей, которыми зачастую оказывались влиятельные мужчины.

"Изучив психологию разных личностей, вы поймете, как манипулировать ими, как заставить их делать то, что вы хотите" – рассказала Роза, заявив, что после она работала в ФСБ, где ей было поручено внедряться в наркокартели и группировки, занимающиеся торговлей людьми.

В прошлом году в Великобритании были арестованы две болгарки, Цветелина Генчева и Цветанка Дончева, которых обвиняют в связях с российской шпионской сетью, где они работали в рамках сложной операции по слежке с использованием "медовой ловушки". С ними работали еще несколько женщин, которых связывают с российским разведчиком Орлином Русевым, который хотел получить информацию от журналиста Христо Грозева, который занимался расследованием отравлениями "Новичком" в Солсбери.

Анна Романова (Чапман) в 2025 году Фото: Соцсети

К слову, Анна Романова, ранее Чапман, в 2025 году в России стала руководителем "Музея отечественной разведки". Оно находится по адресу Москва, улица Остоженка, дом 51, строение 1. В этом особняке с мезонином расположено пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

