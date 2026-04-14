Российских студентов хотят загнать на войну с Украиной: Путину катастрофически не хватает солдат, — CNN

Россия наращивает кампанию по привлечению и оказанию давления на студентов в свои беспилотные войска. Но казус в том, что нет никаких гарантий того, что, подписав контракт, российская молодежь окажется именно в "дроновых войсках", а не в окопе на передовой.

С российскими журналистами студенты о пропаганде в своих учебных заведениях по понятным причинам поговорить не могли, но пообщались с журналистами CNN, которым рассказали о "колоссальном давлении".

Российских студентов отправляют на войну в Украине

"По всему университету буквально повсюду развешаны плакаты, посвященные силам беспилотных летательных аппаратов", — сказано в одном из личных сообщений, отправленных CNN. Журналисты не называют имена студентов и названия их университетов из-за опасений репрессий, но подобные сообщения, наряду с растущим объемом общедоступных доказательств, указывают на то, что Владимиру Путину не хватает солдат, раз он развернул мощную агитацию в университетах и институтах.

Несмотря на растущие потери на поле боя, Кремлю удалось избежать повторения "частичной" мобилизации осенью 2022 года, во время которой сотни тысяч российских мужчин покинули страну. Однако, по мнению экспертов, эта кампания, ориентированная на студентов, является одним из нескольких признаков того, что более агрессивные методы вербовки снова набирают популярность.

Мобилизация российских студентов — что обещают и где агитируют

Это отличается от предыдущих инициатив: студентам обещают годичный контракт на фиксированный срок, возможность служить вдали от линии фронта и шанс освоить высокотехнологичные навыки.

Однако эксперты и юристы отмечают, что это прикрытие для стандартного, бессрочного военного контракта, и, поскольку многие студенты скептически относятся к обещанным льготам, университеты прибегают к принуждению и угрозам, чтобы убедить студентов пойти служить в армию.

Эта деятельность началась всерьез в январе, через два месяца после того, как Министерство обороны России официально объявило о создании нового рода войск – Сил беспилотных систем, предназначенных для ведения боевых действий с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), или дронов.

Университеты по всей России начали наполнять свои аккаунты в социальных сетях эффектными вербовочными видеороликами и плакатами. В некоторых университетских аккаунтах даже публиковались записи очных лекций солдат и ветеранов войны в Украине, которую в РФ продолжают называть "специальной военной операцией".

"Конечно, постоянные призывы вступить в армию очень неприятны. Но осознание того, что университет делает все возможное, чтобы отправить тебя на войну, еще хуже", — рассказал один из студентов через Telegram.

"Гроза", независимое российское новостное издание, ориентированное на студентов, предоставило CNN свою базу данных из 246 университетов и колледжей в России и на оккупированных территориях Украины, которые, по утверждению издания, участвуют в этой вербовочной кампании.

Теперь даже в крупнейших ВУЗах РФ отправляют на войну

В их число входят некоторые из самых престижных российских университетов. Санкт-Петербургский государственный университет (альма-матер Путина) открыто рекламирует эти контракты на своем сайте, размещая там длинные видеолекции от сотрудников университета и военнослужащих, подробно рассказывающие о преимуществах службы.

В феврале в Московской высшей школе экономики, занимающей второе место в списке лучших российских университетов по версии Forbes за 2025 год, прошел "Фестиваль беспилотных систем", на котором были широко представлены вербовочные плакаты для формирования беспилотных вооруженных сил РФ.

Сообщения явно ориентированы на молодежь, так в одном из агитационных роликов Казанского университета архитектуры и гражданского строительства прямо говорится, что молодежь "зря тратит время на видеоигры".

Видеоролик из кампуса Российского экономического университета им. Плеханова в Волгограде демонстрирует разделенный экран: с одной стороны — геймер, с другой — оператор дрона. Подпись гласит: "Выберите подходящий скин". В нескольких объявлениях о вербовке говорится, что "киберспортсменам" или "геймерам" будет отдаваться приоритет при подаче заявок.

"Я не был на этих собраниях; я не хожу туда из принципа. Студенты, которые там были, говорили, что им обещали горы золота (ну, обычные вещи), списание студенческих долгов, другие льготы и, конечно же, всего один год службы в тылу, вдали от линии фронта", — рассказал один из студентов.

Российские студенты окажутся на передовой с бессрочным контрактом

Артем Клыга, российский военный юрист, проживающий в Берлине, утверждает, что Министерство обороны России дало университетам конкретные указания о том, как проводить эту кампанию. На своей странице в Telegram он опубликовал документы, которые, по его словам, получил от одного из московских университетов, включая общее письмо, адресованное "руководителям центров военной подготовки федеральных государственных высших учебных заведений", с просьбой "организовать совместно с представителями Министерства обороны кампании для студентов… и ежедневно отчитываться перед Главным управлением кадров Министерства обороны".

Российскую молодежь заманивают в войска беспилотных систем Фото: Верстка

В инструкциях подробно описываются поощрения, предлагаемые студентам, как мужчинам, так и женщинам, включая "снижение риска попасть под вражеский огонь" и приобретение "уникальных знаний и навыков".

В документах также предусмотрены значительные финансовые стимулы, включая федеральные и региональные бонусы за подписание контракта в размере не менее 400 000 рублей (почти 5000 долларов) каждому. Некоторые университеты предлагают гораздо более высокие выплаты. Санкт-Петербургский государственный университет обещает единовременную выплату в размере около 56 000 долларов тем, кто поступит на военную службу, и базовую годовую зарплату в размере около 70 000 долларов.

"Единственное обещание, которое, вероятно, сбудется, — это деньги. Все остальное — ложь. Это простой контракт с российской армией, без сроков и особых условий", — сказал Клыга.

Путин никогда не отменял подписанный им в сентябре 2022 года указ о частичной мобилизации, даже после завершения первоначального призыва 300 000 человек и приостановки всех мобилизационных мероприятий. В этом указе четко указано, что "договоры о военной службе, подписанные военнослужащими, остаются в силе до окончания периода частичной мобилизации".

"Это ловушка, — сказал Сергей Кривенко, глава правозащитной организации, занимающейся помощью военнослужащим и призывникам. — Когда год закончится, студента (уже состоявшего на службе) не отчислят, как и военнослужащих, у которых истек срок действия контракта".

По словам экспертов, обещание снижения риска попасть под обстрел также не имеет юридической силы.

"Как только человек подписывает контракты, он буквально становится рабом Министерства обороны, — говорит Григорий Свердлин, руководитель антивоенной благотворительной организации "Идите лесом", которая помогает россиянам избежать призыва. — Его могут отправить в любое подразделение, которое понадобится Министерству обороны. Выбрать его невозможно".

Тех студентов, кто не хочет идти в ВС РФ добровольно — загоняют на войну принудительно

Пока неясно, сколько студентов было успешно завербовано в рамках этой кампании. На своей ежегодной итоговой сессии вопросов и ответов в декабре Путин заявил, что так много россиян, включая студентов, хотели вступить в Силы беспилотных систем, что Министерству обороны пришлось провести конкурс на зачисление кандидатов. Сами студенты заявляют, что обещаниям не верят.

"Среди моих однокурсников и друзей по университету никто не рассматривает возможность подписания контракта, даже те, кто находится в очень сложном финансовом положении", — рассказал один из студентов.

Отстающих студентов отправляют на войну в Украину Фото: Верстка

В некоторых случаях студентам, рискующим провалить учебу, внушают идею вступления в ряды беспилотников как единственный способ избежать отчисления. Один студент рассказал, что его вызвали на групповое собрание, предназначенное только для тех, у кого были "долги по учебе" и которые отставали в обучении.

Другой рассказал, что несколько недель назад в его университете треть его группы едва не исключили и не заставили подписать контракт, чтобы сохранить за собой место.

Еще один студент, признавший, что его уже отчислили, отвечает: "К понедельнику будет уже поздно, в пятницу подпишут все приказы, те, кому грозит армейская служба, либо пойдут на обязательную службу и там подпишут контракт, либо подпишут сейчас и будут управлять дронами в 30-40 км от самой горячей точки, это слова (начальника студенческого отдела)".

Некоторые студенты высказали мнение, что университеты также сокращают сроки сдачи курсовых работ, что затрудняет получение зачета.

"В начале марта всем, у кого были долги, сообщили, что крайний срок возврата невыполненных заданий — 31 марта, и даже если останется хотя бы одно невыполненное задание, их отчислят", — рассказал один из студентов.

До недавнего времени России удавалось набирать достаточно новобранцев для восполнения потерь на фронте, опираясь на систему огромных зарплат и премий, а также на более принудительные и обманные побочные кампании, направленные на определенные группы населения, такие как заключенные и иностранцы .

И все же есть признаки того, что системы уже недостаточно. В феврале западные чиновники подсчитали, что Украине удалось нанести потери, превышающие темпы набора новобранцев в Россию, в течение нескольких месяцев подряд. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к концу марта Россия потеряла 89 000 военнослужащих (убитых и тяжелораненых) к 2026 году и смогла набрать за тот же период всего 80 000. Россия не раскрывает данные о своих потерях.

В конце прошлого года Путин подписал ряд указов, разрешающих призыв военнослужащих российского военного резерва для выполнения конкретных задач и прохождения обучения. Аналитики из Института изучения войны (ISW), аналитического центра в Вашингтоне, предупреждают, что этот шаг может проложить путь к массовой принудительной или тайной мобилизации.

"Это очень показательно, что Кремль… пытается расширить свои полномочия для осуществления более принудительной вербовки, чем когда-либо прежде, чего Кремль в прошлом всячески старался избегать", — заявила CNN Катерина Степаненко, руководитель российской группы ISW.

А в ноябре 2025 года сразу в 20 регионах России начали набирать так называемых резервистов для "охраны значимых объектов". Обозреватели называют это ничем иным как скрытой мобилизацией. Параллельно с этой мобилизацией идет уменьшение выплат контрактникам в ряде регионов.