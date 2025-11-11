Мнения
Мобилизация в РФ стартовала: что задумал Кремль под видом набора резервистов для охраны объектов
В России стартовала скрытая мобилизация — именно так расценивает журналист Вадим Денисенко то, что официально называется "набором резервистов для охраны значимых объектов". По его мнению, задача этой акции — накопить за ближайшие месяцы еще 100–150 тысяч человек для фронта.
В России стартовала скрытая мобилизация
Сразу в 20 регионах России начали набирать так называемых резервистов для "охраны значимых объектов". Проще говоря, скрытая мобилизация стартовала
- Пока сложно говорить о масштабах и количестве этих самых резервистов. Сейчас могу лишь высказать гипотезу, что главная задача — в течение зимы накопить дополнительно 110–150 тысяч. Но повторюсь — это гипотеза. Главный вопрос, на который нет ответа — насколько будет провисать набор на контракт. Исходя из этой цифры, мы сможем дать ответ на вопрос: "Это накопление дополнительных ресурсов или пополнение потерь от недобора?". Я склоняюсь к тому, что мы увидим относительно небольшое накопление дополнительных ресурсов. Но повторюсь — это пока гипотеза. Ответы мы будем иметь в течение максимум двух месяцев.
- Не нужно сомневаться, все эти "резервисты" с лагом в несколько месяцев окажутся на фронте.
- Система построена так, что никаких бунтов мы не увидим в принципе. Сейчас российское законодательство делает бесправным уклониста (блокировка карточек, водительских прав и т.д). Они два года выписывали полную архитектуру этих мобилизационных изменений и были готовы запустить эту самую мобилизацию еще с мая. Но Путин ждал. Что стало триггером? Я склоняюсь к мнению, что причиной стало уменьшение желающих идти на контракт.
- Параллельно с этой мобилизацией идет уменьшение выплат контрактникам в ряде регионов. До сих пор эта война была исключительно о деньгах (деньги в обмен на смерть). Сейчас деньги резко уменьшились. Это будет поводом для бухтения, но не выступлений.
- Отдельно хочу обратить внимание на то, что эта мобилизация будет вымывать значительно более качестввенный человеческий ресурс. Более качественный в смысле квалификации, социального положения (проще говоря, не алкоголики). Это точно серьезно ударит по трудовому потенциалу. Но накопительный эффект мы увидим не ранее чем через 12 месяцев.
