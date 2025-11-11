Мобилизация в РФ стартовала: что задумал Кремль под видом набора резервистов для охраны объектов

В России стартовала скрытая мобилизация — именно так расценивает журналист Вадим Денисенко то, что официально называется "набором резервистов для охраны значимых объектов". По его мнению, задача этой акции — накопить за ближайшие месяцы еще 100–150 тысяч человек для фронта.