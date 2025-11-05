Круглогодичный призыв в армию: чем будет отвечать Украина на новый закон Путина

Россия переходит на новую модель воинского учета — непрерывная мобилизация. Подписанный Путиным закон о круглогодичном призыве и привлечении резервистов свидетельствует: Кремль готовится к долгой войне. Фокус собрал объяснения экспертов, как эти изменения повлияют на ход войны и почему Украина до сих пор не имеет собственного системного мобилизационного плана.

Владимир Путин подписал закон о круглогодичном призыве в армию РФ и привлечении резервистов к охране стратегических объектов.

Согласно новому закону, с 1 января 2026 года призыв граждан на срочную службу будет осуществляться без разделения на традиционные весеннюю и осеннюю кампании. Инициаторами законопроекта выступили председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Они аргументировали изменения необходимостью "систематизации работы военных комиссариатов" и возможностью "планово формировать контингенты военнослужащих".

Несмотря на круглогодичный период набора, отправка призывников к местам прохождения службы останется сезонной: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для отдельных категорий граждан предусмотрены индивидуальные сроки отправки. Повестки теперь могут размещаться в государственном электронном реестре воинского учета, а срок явки в военкомат не будет превышать 30 дней с момента публикации. Военные комиссариаты получат право выдавать цифровые выписки из реестра, включая справки в электронном формате.

Параллельно Путин подписал закон, позволяющий привлекать резервистов к охране стратегических объектов, в частности военных и энергетических.

Эти изменения вписываются в тенденцию постепенного расширения полномочий военных комиссариатов, начатую после объявления частичной мобилизации в 2022 году — впервые со времен Второй мировой войны. С тех пор Кремль переводит воинский учет в электронную форму, что упрощает рассылку повесток онлайн и контроль за выездом мужчин призывного возраста за границу. Эксперты связывают новации с потребностью в пополнении личного состава ВС РФ на фоне длительной войны против Украины.

Как Украина будет отвечать на мобилизационный план врага

По словам военного эксперта Олега Жданова, отсутствие ротации на фронте не связано с нехваткой личного состава, ведь под ружьем в Силах обороны Украины сейчас находится около миллиона человек, тогда как непосредственно на линии соприкосновения — примерно 300 тысяч. Вопрос ротации зависит исключительно от организаторских способностей главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. Даже при имеющейся численности командиры способны обеспечивать плановую замену подразделений.

Эксперт отмечает, что реальная потребность в личном составе определяется исключительно обстановкой на поле боя.

"К сожалению, пока отсутствуют какие-либо обнародованные стратегические планы ведения боевых действий или обороны страны. Такие документы должно разрабатывать не Министерство обороны, а правительство во главе с премьер-министром. План обороны должен включать мобилизационный компонент, перевод экономики на военные рельсы и четкое определение количества специалистов, которых необходимо бронировать для обеспечения работы оборонно-промышленного комплекса", — говорит Фокусу Жданов.

Эксперт отмечает, что государство сейчас живет одним днем, без системного видения обороны страны. Ярким примером является решение разрешить выезд за границу молодежи в возрасте 18-22 года, которое спровоцировало острую нехватку рабочих рук на предприятиях. Производители первыми забили тревогу, ведь отток кадров парализует производство. Это свидетельствует о том, что политическое руководство не имеет представления о реальных потребностях как военно-промышленного комплекса, так и бизнеса в целом.

"Без обнародования структуры обороны невозможно определить, сколько ресурсов нужно направить на Вооруженные Силы, сколько — на экономику, какой должен быть бюджет обороны и военно-промышленного комплекса. Только при наличии плана можно понять, где производить вооружение, а где — закупать на международном рынке", — добавляет Жданов.

Он констатирует: пока правительство не представит комплексный план обороны и перехода экономики на военные рельсы, дискуссии о мобилизации или ротации остаются беспредметными. Государство нуждается в четкой стратегии, а не ситуативных решениях.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев проанализировал динамику пополнения и потерь российских войск. С января по ноябрь 2025 года контракт с армией РФ заключили 336 тысяч граждан. В то же время британская разведка оценивает потери противника за тот же период в 353 тысячи человек. Таким образом, темпы гибели превышают возможности набора личного состава, даже несмотря на финансовые стимулы — выплаты от 2 до 6 миллионов рублей в зависимости от региона. Программа ориентирована преимущественно на депрессивные субъекты федерации.

Министерство обороны РФ рассчитывало на пополнение 30-50 тысяч человек ежемесячно без объявления мобилизации.

"Однако колоссальные потери делают невозможным компенсацию даже за счет контрактников и спецконтингента — заключенных, завербованных по указу, позволяющему заключать контракты непосредственно в зале суда. Основная причина высоких потерь — тактика массового применения дронов украинскими силами, которая эффективно уничтожает как бронетехнику, так и живую силу. На фоне этого украинская сторона имеет отработанный алгоритм противодействия превосходству врага в живой силе", — говорит Фокусу эксперт.

Ежемесячная мобилизация, утверждает Снегирев, ссылаясь на данные нардепа Романа Костенко, в Украине достигает до 30 тысяч человек — показатель, соизмеримый с российскими возможностями без объявления открытой мобилизации. Эксперт отмечает: современные войны — это войны технологий, а не численности. Украина должна строить высокотехнологичную армию по израильскому образцу, где преимущество достигается благодаря передовому вооружению, а не массовому призыву.

Как пополнять военные кадры Силам обороны Украины

Вместо снижения или повышения возрастного ценза эксперт предлагает привлечь спецконтингент — около 300 тысяч ветеранов силовых структур, а именно МВД, СБУ, прокуратуры, которые находятся на спецучете. Выйдя на пенсию в 45 лет, они сохраняют физическую форму и навыки обращения с оружием. Это позволит пополнить ВСУ без социального напряжения и непопулярных мер.

"Численность правоохранительных органов и спецслужб в Украине чрезмерная — по количеству сотрудников на душу населения страна занимает третье или пятое место в мире. В условиях войны этот ресурс должен быть перенаправлен на фронт", — добавляет Снегирев.

Нехватка людей в ВСУ влияет на ситуацию на фронте

Военный аналитик и ветеран АТО Евгений оценивает ситуацию на фронте как катастрофическую из-за острого дефицита личного состава. По его словам, Украина теряет Купянск и Покровск именно из-за нехватки людей — их в разы меньше, чем нужно. Ставка на тех, кто ушел воевать в 2022-2023 годах, оказалась ошибочной: без регулярного пополнения армия вскоре иссякнет.

"Фронт держится вопреки военной арифметике — при нынешнем соотношении сил он должен был бы давно посыпаться. Пока армия героически затыкает бреши, тыл проваливает свою работу: не обеспечивает ротацию и пополнение. Ситуация напоминает корабль с пробоем: одну можно закрыть спиной, но когда дыры множатся каждый день, никакой героизм не спасет", — говорит Фокусу Дикий.

Он отмечает: единственный выход — массовая мобилизация. Украина имеет неиспользованный резерв, но его не привлекают из-за провальной политики с 2022 года. Для эффективности нужны два ключевых законодательных шага.

Первый — установить предельный срок службы: пять лет в целом, но с коэффициентом "день на боевых — за три". Это справедливо в отношении тех, кто воюет с первых дней, и критически важно, потому что их здоровье исчерпано. Кроме того, отсутствие срока демотивирует новых мобилизованных: люди боятся идти на войну "навсегда". Четкий срок дает понимание: отслужил — вернулся к тем, кого защищал, а кто-то другой тебя заменит.

Второй шаг — криминализировать уклонение от воинского учета.

"Сейчас это административное нарушение, которое не соответствует военному времени. Наказание должно быть равно сроку службы: пять лет. Человек стоит перед выбором: отдать пять лет в пиксели и вернуться героем или провести их бесплатной рабочей силой в колонии. Такой подход сделает выбор более понятным и справедливым", — считает военный эксперт.

Напомним, что в "Резерв+" появилась новая функция для военнообязанных родителей детей с инвалидностью: отсрочку от мобилизации можно получить онлайн. Система автоматически проверяет данные в госреестрах, результат мгновенно отображается в приложении — без справок и очередей.

Также Фокус писал, что адвокат Марина Бекало отметила: фиксировать вручение повестки на видео разрешено только как доказательство для суда. Работники ТЦК не имеют права задерживать граждан — это прерогатива полиции по законной процедуре.