В "Резерв+" появилась отсрочка еще для одной группы людей: как оформить

В приложении "Резерв+" появилась новая функция, позволяющая военнообязанным родителям детей с инвалидностью быстро и без бюрократии получить отсрочку от мобилизации.

Теперь процедура проходит полностью онлайн без необходимости собирать справки или стоять в очередях. Система автоматически проверяет пользовательские данные в государственных реестрах, после чего результат сразу отображается в смартфоне. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Воспользоваться услугой могут:

родные родители ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родные родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы

Если оба родителя являются военнообязанными, каждый из них имеет право подать запрос на отсрочку через приложение. Важно, чтобы информация об установленной инвалидности была действующей и внесена в базы данных Министерства социальной политики.

Відео дня

Чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо обновить приложение "Резерв+" до последней версии через AppStore или Google Play. После авторизации пользователь должен выбрать на главном экране пункт "Подать запрос на отсрочку", выбрать тип и отправить запрос. Сообщение о результате придет в виде оповещения.

Напомним, Фокус писал, что военнообязанные могут видеть в приложении "Резерв+" отметки о необходимости пройти БЗВП или "Солдат запаса". Адвокат объяснил, можно ли их игнорировать и как за это наказывают.

Фокус также сообщал, что мобилизация в Украине продолжается, и военнообязанных наказывают за нарушение правил учета. Второй штраф в приложении "Резерв+" можно получить почти сразу после оплаты первого.