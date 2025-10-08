"Необходимо пройти БОВП" и "Солдат резерва": юрист рассказал о нюансах отметок в "Резерв+"

Военнообязанные могут видеть в приложении "Резерв+" отметки о необходимости пройти БОВП или "Солдат запаса". Адвокат Геннадий Капралов объяснил, можно ли их игнорировать и как за это наказывают.

Related video

Пользователей приложения "Резерв+" для военнообязанных могут встревожить отметки "Нужно пройти БОПВ" и "Солдат запаса". Правозащитник в комментарии УНИАН 8 октября объяснил, что это на самом деле означает.

Мобилизация в Украине: что означает пометка "Нужно пройти БОПВ"

БОВП — это базовая общевойсковая подготовка, которая может длиться 1-3 месяца. Если пользователь уже прошел обучение, но соответствующие данные не появились в приложении, Капралов советует проконсультироваться с адвокатом. Можно отправить заявление в ТЦК с документами в подтверждение того, что БОВП уже пройдена.

В частности, это может быть:

свидетельство или удостоверение о прохождении БОВП;

справка из вуза или военной кафедры;

выписка из приказа о прохождении БОВП;

документ из учебного центра или воинской части.

Тем, кто имеет военную специальность и никогда не служил, тоже могут предложить пройти обучение. Однако, как отметил юрист, это не означает автоматическую мобилизацию.

"После прохождения подготовки такое лицо будет считаться полноценно подготовленным к службе в резерве", — пояснил он.

Военнообязанному могут прислать повестку, и тогда он обязан прийти в ТЦК. Затем его могут направить на ВВК и, если комиссия признает его годным к службе, уже мобилизовать.

Мобилизация в Украине: что означает отметка "Солдат резерва"

Капралов рассказал, что такая отметка свидетельствует о пребывании военнообязанного в резерве ВСУ.

"Этих лиц могут вызвать в ТЦК по повестке и затем мобилизовать — если они не имеют реализованного права на отсрочку, и состояние здоровья позволяет им проходить службу в армии. Также такое лицо также может по собственному желанию подписать контракт с ВСУ", — отметил он.

Что будет если проигнорировать отметку о БОВП

Адвокат заверил, что наказание в виде штрафа за игнорирование отметки "Нужно пройти БОПВ" не предусмотрено. Однако студентам, которые не прошли подготовку, может грозить отчисление.

Напомним, в СМИ сообщили, что ТЦК получили доступ к данным военнообязанных из демографических реестров, от учебных заведений, ГРАГС и из многих других источников. Адвокат Роман Симутин объяснил, какую информацию будет собирать новая система.

Нардеп Александр Федиенко заявил, что парламентарии могут пойти на фронт, "если надо". По его словам, добровольцев в Украине существенно уменьшилось, а враг продолжает давить.