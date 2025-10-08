ТЦК получат личные данные военнообязанных: какую информацию будет собирать система, — СМИ

Сотрудники ТЦК могут иметь доступ к информации о военнообязанных от демографических реестров, учебных заведений, ГРАГС и из многих других источников. По словам юриста Екатерины Анищенко, в ее практике бывали случаи, когда повестку прикрепляли к платежкам за коммунальные услуги.

Данные военнообязанных могут поступать в территориальные центры комплектования и социальной поддержки по запросу от различных государственных органов и учреждений, рассказала адвокат Екатерина Анищенко в комментарии ТСН. По ее словам, вероятно, ТЦК будет владеть почти всей информацией о военнообязанных мужчинах и женщинах.

Адвокат рассказала, что ТЦК может получать информацию о месте регистрации из демографического реестра, и если в приложении "Резерв+" нет других данных, ставить на учет по этому адресу.

Когда человек арендует жилье, ТЦК может узнать информацию о месте фактического проживания, если законопослушный человек изменит информацию о месте своего пребывания, говорит Екатерина Анищенко

"Если лицо зарегистрировано по одному адресу, а фактически находится по другому, то оно не освобождается от обязанности стать на воинский учет по месту фактического пребывания", — отметила она.

Адвокат добавила, что знает о случаях, когда ТЦК прикрепляли повестки к платежкам, по которым оплачиваются коммунальные услуги.

Данные военнообязанных предоставляют учебные заведения

Информацию о получении медицинской специальности военнообязанными медиками предоставляют ТЦК учебные заведения, а на воинский учет их ставят по месту регистрации или месту пребывания. По словам Анищенко, высшее учебное заведение или техникум обязан предоставлять ответ на запрос территориального центра.

"В моей адвокатской практике был случай, когда женщина имела фармацевтическое образование, но работала обычным продавцом. Но на запрос ТЦК предприятие предоставило информацию, что у них есть лицо, имеющее фармацевтическую специальность. В трудовой книжке была запись об этом образовании. Все предприятия должны проходить сверку с ТЦК", — пояснила юрист.

Данные военнообязанных о браке и детях дает ГРАГС

Анищенко отметила, что Государственный реестр актов гражданского состояния граждан имеет информацию о семейном положении военнообязанных, и сотрудники ТЦК могут получить ее, если правильно составят запрос.

"Нередки случаи, когда ТЦК запрашивает в ГРАГС выписку из реестров, которых не существует. Например, есть ли другие дети у такой матери, которая нуждается в уходе и сын которой хочет получить отсрочку. Реестра, где было бы указано, что у лица есть сестры и братья — такого не существует", — пояснила адвокат.

Какие данные военнообязанных получат ТЦК

По словам адвоката, бывшего следователя Романа Симутина, система, которая автоматически будет ставить военнообязанных на учет, может получить доступ к такой информации:

фамилия, имя и отчество;

фотография;

место регистрации;

информация о семейном положении и состоянии здоровья;

вероятно, часть информации от банковских источников, за исключением состояния банковских счетов.

Напомним, 25 сентября Министерство обороны Украины сообщило, что мужчины в возрасте 25-60 лет будут поставлены на воинский учет автоматически без посещения ТЦК и СП.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко 5 октября рассказал, что в ТЦК будут вызывать тех мужчин, которые ходили на выборы. По его словам, Реестр избирателей является одним из самых полных и точных источников информации о военнообязанных.