Мобилизация в Украине: мужчин в возрасте 25-60 лет автоматом поставят на воинский учет

Всех мужчин в Украине в возрасте от 25 до 60 лет автоматически поставят на воинский учет после решения правительства.

Кабинет министров Украины упростил процедуру постановки и снятия граждан с воинского учета. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

"Все граждане Украины мужского пола от 25 до 60 лет, не состоявшие на воинском учете без законных оснований, будут поставлены на такой учет автоматически", — заявили чиновники.

Этот шаг должен снизить количество ручных операций и потребность посещать территориальные центры комплектования. Кроме этого, автоматизируют и снятие с учета граждан, которые достигли предельный возраст пребывания в запасе.

Руководители госорганов, органов местного самоуправления, предприятий и учреждений обязаны делать соответствующие отметки в списках персонального воинского учета в течение 7 дней с момента достижения работником предельного возраста.

"Автоматизация воинского учета — еще один шаг к созданию современного электронного ТЦК. Благодаря цифровым инструментам мы устраняем лишнюю бюрократию", — уверен глава Директората цифровой трансформации Минобороны Украины Артем Романюков.

