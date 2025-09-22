Выбили дверь: группа неизвестных напала на ТЦК в Калуше, трое военнообязанных сбежали

Группа неизвестных лиц напала 22 сентября на Калушский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Трое военнообязанных в результате сбежали с территории центра.

На месте нападения на ТЦК в Калуше Ивано-Франковской области работает следственно-оперативная группа. Об инциденте сообщили в Ивано-Франковском областном ТЦК и СП.

"Подобные действия являются уголовным правонарушением. Лица, причастные к нападению, будут установлены и привлечены к ответственности согласно действующему законодательству Украины", — отметили в областном территориальном центре.

Во время нападения на Калушский РТЦК сбежали трое военнообязанных Фото: скриншот

Журналисты "Суспільного" со ссылкой на неназванные источники сообщают, что нападавшие выбили двери помещения Калушского районного территориального центра. По данным инсайдеров, нападение совершила группа из около десяти человек.

Правоохранители на момент публикации материала не давали комментариев относительно инцидента в Калуше.

Напомним, 19 сентября в группе коммуникаций Волынского областного ТЦК и СП сообщили о массовом конфликте военнослужащих с группой работников одного из предприятий во время мобилизационных мероприятий. В группе коммуникаций рассказали, что военные были вынуждены применить слезоточивый газ для самозащиты.

Одесский ОТЦК и СП 17 сентября давал комментарий относительно нападения с ножом на сотрудника ТЦК в областном центре, который попал в объектив боди-камеры. Мужчина напал на военнослужащего после требования предъявить документы.