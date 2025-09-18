В Ковеле произошел массовый конфликт с ТЦК: военные применили слезоточивый газ

Во время мобилизационных мероприятий в Ковеле возник конфликт между военнослужащими территориального центра комплектования и группой работников одного из предприятий. Для самозащиты военные были вынуждены применить слезоточивый газ.

Как сообщили в группе коммуникаций Волынского областного ТЦК и СП, инцидент произошел на ул. Степана Бандеры.

"Сегодня, в г. Ковель на ул. Степана Бандеры, военнослужащие территориального центра комплектования и социальной поддержки Волынской области проводили мобилизационные мероприятия", — отметили в ведомстве.

По информации ТЦК, во время проверки один из мужчин призывного возраста отказался показать военно-учетные документы.

"На законное требование группы оповещения предъявить военно-учетные документы, гражданин призывного возраста отказался предоставить свои данные и пытался убежать на территорию одного из предприятий критической инфраструктуры. Военнослужащие прошли за ним, с целью установления личности", — говорится в сообщении.

Именно тогда к военным подошли трое работников предприятия.

"Во время этого к военным подошли трое работников указанного предприятия, которые начали сопротивляться, угрожать и пытались нанести телесные повреждения военнослужащим", — сообщили в ТЦК.

Далее конфликт обострился.

"Впоследствии на место подошла группа еще около 15 человек из числа работников этого предприятия, которые продолжили препятствовать выполнению служебных обязанностей, дергали военнослужащих и повредили служебный автомобиль", — уточнили в ведомстве.

По информации ТЦК, военные использовали спецсредства.

"С целью самозащиты и прекращения противоправных действий, военнослужащие применили специальные средства — слезоточивый газ", — отметили в пресс-службе.

Сейчас на месте работает полиция. Устанавливаются все обстоятельства и правовая квалификация действий участников инцидента.

