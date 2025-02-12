В Харькове военнообязанный напал с ножом на сотрудника ТЦК: подробности инцидента

Происшествие произошло в Салтовском районе Харькова. Злоумышленник был задержан.

Related video

В среду утром, 12 февраля, на территории районного "военкомата" в Харькове было совершено нападение на военнослужащего Вооруженных сил Украины. Об этом сообщают в областном ТЦК и СП.

По информации Харьковского ОТЦК и СП, во время нападения злоумышленник использовал газовый баллончик и нанес военнослужащему ножевое ранение.

На место происшествия были направлены дополнительные экипажи полиции и кареты скорой помощи. Нападавший был задержан сотрудниками Национальной полиции.

Военнослужащему оказана необходимая помощь, угрозы его жизни нет.

В полиции сообщили, что 35-летний харьковчанин применил слезоточивый газ к группе оповещения и нанес ножевое ранение военнослужащему при осуществлении проверки военно-учетных документов в Салтовском районе.

В ТЦК отмечают, что в соответствии с требованиями статьи 114-1 Уголовного Кодекса Украины, препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

В то же время как стало известно, следователи Харьковского районного управления полиции № 2 также открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 8 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство), за что задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Ровенской области военнообязанные мужчины избили работников территориального центра комплектования. Им нанесли тяжкие телесные повреждения и повредили их автомобиль.

В Чернигове 43-летний мужчина отказался показать документы работникам ТЦК, применив против военнослужащего перцовый баллончик.