У Харкові військовозобов'язаний напав з ножем на співробітника ТЦК: подробиці інциденту

Подія сталася у Салтівському районі Харкова. Зловмисника було затримано.

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У середу вранці, 12 лютого, на території районного "військкомату" у Харкові було здійснено напад на військовослужбовця Збройних сил України. Про це повідомляють у обласному ТЦК та СП.

За інформацією Харківського ОТЦК та СП, під час нападу зловмисник використав газовий балончик та наніс військовослужбовцю ножове поранення.

На місце події скеровано додаткові екіпажі поліції та карети швидкої допомоги. Нападника було затримано співробітниками Національної поліції.

Військовослужбовцю надана необхідна допомога, загрози його життю немає.

У поліції повідомили, що 35-річний харків'янин застосував сльозогінний газ до групи оповіщення та наніс ножове поранення військовослужбовцю під час здійснення перевірки військово-облікових документів у Салтівському районі.

У ТЦК наголошують, що відповідно до вимог статті 114-1 Кримінального Кодексу України, перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Водночас як стало відомо, слідчі Харківського районного управління поліції № 2 також відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 8 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство), за що затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у Рівненській області військовозобов'язані чоловіки побили працівників територіального центру комплектування. Їм завдали тяжкі тілесні ушкодження та пошкодили їхній автомобіль.

У Чернігові 43-річний чоловік відмовився показати документи працівникам ТЦК, застосувавши проти військовослужбовця перцевий балончик.