У Чернігові чоловік розпилив перцевий балончик в обличчя військового ТЦК: деталі (відео)

43-річний чоловік після нападу на військкома утік і зачинився у своїй квартирі, але його невдовзі затримали поліцейські. Вдома у нього знайшли близько кілограма коноплі та набої різного калібру.

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У Чернігові чоловік напав на військового під час оповіщення громадян співробітниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Інцидент стався 6 лютого, коли 43-річний чернігівчанин відмовився показати документи, почав агресивно поводитися, замахнувся телескопічним кийком і застосував проти військовослужбовця перцевий балончик. Про це повідомив відділ комунікації поліції Чернігівської області у понеділок, 10 лютого.

Після цього нападник утік та зачинився у своїй квартирі.

Поліцейські швидко встановили його особу та за підтримки спецпризначенців провели обшук у помешканні. В результаті правоохоронці вилучили телескопічний кийок, майже 1 кг коноплі та близько 200 набоїв різного калібру. Усе направили на експертизу.

Чоловіка затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Йому висунули підозри за двома статтями Кримінального кодексу України:

умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі (ч. 2 ст. 350);

незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту (ч. 1 ст. 309).

Крім того, слідчі готують повідомлення про підозру нападнику за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

За найтяжчою зі статей підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, 5 лютого в місті Кам'янець-Подільський біля будівлі ТЦК пролунав вибух, в результаті якого загинув чоловік, ще четверо людей дістали поранення.

2 лютого вибух біля будівлі ТЦК стався у Павлограді Дніпропетровської області.

1 лютого спецслужби РФ підірвали свого агента у будівлі обласного ТЦК у Рівному. Внаслідок вибуху загинув на місці 21-річний чоловік із Житомирської області, а вісім військовослужбовців зазнали поранень різного ступеня тяжкості. За даними СБУ, РФ завчасно підготувала ліквідацію свого агента як "зайвого" свідка теракту проти Сил оборони.