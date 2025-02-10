В Чернигове мужчина распылил перцовый баллончик в лицо военного ТЦК: детали (видео)

43-летний мужчина после нападения на военкома сбежал и закрылся в своей квартире, но его вскоре задержали полицейские. Дома у него нашли около килограмма конопли и патроны различного калибра.

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В Чернигове мужчина напал на военного во время оповещения граждан сотрудниками Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Инцидент произошел 6 февраля, когда 43-летний черниговчанин отказался показать документы, начал агрессивно себя вести, замахнулся телескопической дубинкой и применил против военнослужащего перцовый баллончик. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Черниговской области в понедельник, 10 февраля.

После этого нападавший сбежал и закрылся в своей квартире.

Полицейские быстро установили его личность и при поддержке спецназа провели обыск в квартире. В результате правоохранители изъяли телескопическую дубинку, почти 1 кг конопли и около 200 патронов различного калибра. Все направили на экспертизу.

Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Ему предъявили подозрения по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

умышленное нанесение побоев или причинение легкого или средней тяжести телесного повреждения служебному лицу (ч. 2 ст. 350);

незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта (ч. 1 ст. 309).

Кроме того, следователи готовят сообщение о подозрении нападавшему по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

По самой тяжкой из статей подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, 5 февраля в городе Каменец-Подольский возле здания ТЦК прогремел взрыв, в результате которого погиб мужчина, еще четыре человека получили ранения.

2 февраля взрыв возле здания ТЦК произошел в Павлограде Днепропетровской области.

1 февраля спецслужбы РФ взорвали своего агента в здании областного ТЦК в Ровно. В результате взрыва погиб на месте 21-летний мужчина из Житомирской области, а восемь военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. По данным СБУ, РФ заблаговременно подготовила ликвидацию своего агента как "лишнего" свидетеля теракта против Сил обороны.