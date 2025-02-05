В помещении Каменец-Подольского ТЦК произошел взрыв: есть погибший и раненые, — СМИ

В полиции отметили, что на месте происшествия работают экстренные службы и устанавливаются обстоятельства взрыва.

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В среду, 5 февраля, в городе Каменец-Подольский (Хмельницкая область) возле здания территориального центра комплектования и социальной поддержки прогремел взрыв. В результате погиб мужчина, еще четыре человека ранены. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на инспектора по коммуникации Каменец-Подольского районного управления полиции Наталью Винцарскую.

"В Каменце-Подольском прогремел взрыв возле здания ТЦК. Предварительно, погиб мужчина, четыре человека ранены", — говорится в сообщении.

В полиции Хмельницкой области подтвердили факт взрыва вблизи ТЦК в городе Каменец-Подольский. Однако информации о погибших и раненых пока нет.

"Сегодня, 5 февраля, около 13:00 часов в Каменце-Подольском возле помещения местного ТЦК произошел взрыв", — рассказали правоохранители.

Сейчас на месте работают все экстренные службы, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативная группа ГУНП в Хмельницкой области. В полиции добавили, что устанавливаются причины и обстоятельства взрыва.

На момент выхода материала реакции от городского головы и Хмельницкой ОГА не было.

Напомним, что это не первый подобный случай. В частности, вечером 1 февраля вблизи ТЦК в Павлограде Днепропетровской области прогремел взрыв. Обстоятельства происшествия выясняются. В полиции сообщили об одном пострадавшем, который получил легкие ранения. Правоохранители проводят соответствующие следственные действия.

Похожий инцидент произошел в Ровно. В результате взрыва в областном ТЦК погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

По информации начальника Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, операции, связанные со взрывами в ТЦК, курируют российские спецслужбы. Они с 2024 года прилагают "особенно большие усилия", направленные на подрыв мобилизационного процесса в Украине.