В приміщенні Кам'янець-Подільського ТЦК стався вибух: є загиблий й поранені, — ЗМІ

В поліції зазначили, що на місці події працюють екстрені служби та встановлюються обставини вибуху.

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У середу, 5 лютого, в місті Кам'янець-Подільський (Хмельницька область) біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки пролунав вибух. В результаті загинув чоловік, ще четверо людей поранені. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на інспекторку з комунікації Кам’янець-Подільського районного управління поліції Наталію Вінцарську.

"У Кам'янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі ТЦК. Попередньо, загинув чоловік, четверо людей поранені", — йдеться в повідомленні.

В поліції Хмельницької області підтвердили факт вибуху поблизу ТЦК в місті Кам'янець-Подільський. Однак інформації щодо загиблих та поранених наразі немає.

"Сьогодні, 5 лютого, близько 13:00 години в Кам’янці-Подільському біля приміщення місцевого ТЦК стався вибух", — розповіли правоохоронці.

Наразі на місці працюють усі екстрені служби, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група ГУНП в Хмельницькій області. В поліції додали, що встановлюються причини та обставини вибуху.

На момент виходу матеріалу реакції від міського голови та Хмельницької ОВА не було.

Нагадаємо, що це не перший подібний випадок. Зокрема, увечері 1 лютого поблизу ТЦК у Павлограді Дніпропетровської області прогримів вибух. Обставини події з’ясовуються. У поліції повідомили про одного потерпілого, який отримав легкі поранення. Правоохоронці проводять відповідні слідчі дії.

Схожий інцидент стався в Рівному. Внаслідок вибуху в обласному ТЦК загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення.

За інформацією начальника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, операції, пов’язані з вибухами у ТЦК, курують російські спецслужби. Вони з 2024 року докладають "особливо великі зусилля", спрямовані на підрив мобілізаційного процесу в Україні.