Вибухи в ТЦК: у ЦПД заявили, що операції з підривами курують російські спецслужби

За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, російські спецслужби з 2024 року докладають "особливо великі зусилля", спрямовані на підрив мобілізаційного процесу в Україні.

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Російські спецслужби курують операції, пов’язаними з вибухами у територіальних центрах комплектування (ТЦК), а також активізують інформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію мобілізації в Україні. Про це заявив начальник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, за атаками на українські військові установи стоять структури Головного розвідувального управління та Федеральної служби безпеки Росії.

"Паралельно з цим посилюється й медійна кампанія, яка триває з 2022 року, але особливо великі зусилля щодо підриву мобілізації і вливання в медійну частину (блогери, боти, соцмережі) росіяни вкладають з 2024 року", — написав Коваленко.

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Командир 413-го окремого батальйону безпілотних систем "Рейд" Євген Карась припустив, що найближчими днями вибухи біля будівель ТЦК почастішають. За його словами, спецслужби РФ кинуть на це всі свої сили.

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Вибухи в ТЦК

Увечері 1 лютого поблизу ТЦК у Павлограді Дніпропетровської області прогримів вибух. Обставини події з’ясовуються. У поліції повідомили про одного потерпілого, який отримав легкі поранення. Правоохоронці проводять відповідні слідчі дії.

У Дніпропетровському обласному ТЦК зазначили, що стан постраждалого легкий. Громадян просять не поширювати неперевірену інформацію, зберігати спокій та дочекатися офіційних висновків слідства.

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Нагадаємо, 1 лютого схожий інцидент стався в Рівному. Внаслідок вибуху в обласному ТЦК загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення.

У Пирятині Полтавської області чоловік із мисливської зброї застрелив військовослужбовця ТЦК на автозаправці. Він намагався "визволити" знайомого, якого мобілізували.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий заявив, що вбивства військових у тилу — це червона лінія, яку не можна перетинати.