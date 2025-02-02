Взрывы в ТЦК: в ЦПД заявили, что операции с подрывами курируют российские спецслужбы

По словам руководителя ЦПИ Андрея Коваленко, российские спецслужбы с 2024 года прилагают "особенно большие усилия", направленные на подрыв мобилизационного процесса в Украине.

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Российские спецслужбы курируют операции, связанными со взрывами в территориальных центрах комплектования (ТЦК), а также активизируют информационную кампанию, направленную на дискредитацию мобилизации в Украине. Об этом заявил начальник Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, за атаками на украинские военные учреждения стоят структуры Главного разведывательного управления и Федеральной службы безопасности России.

"Параллельно с этим усиливается и медийная кампания, которая продолжается с 2022 года, но особенно большие усилия по подрыву мобилизации и вливанию в медийную часть (блогеры, боты, соцсети) россияне вкладывают с 2024 года", — написал Коваленко.

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Командир 413-го отдельного батальона беспилотных систем "Рейд" Евгений Карась предположил, что в ближайшие дни взрывы возле зданий ТЦК участятся. По его словам, спецслужбы РФ бросят на это все свои силы.

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Взрывы в ТЦК

Вечером 1 февраля вблизи ТЦК в Павлограде Днепропетровской области прогремел взрыв. Обстоятельства происшествия выясняются. В полиции сообщили об одном пострадавшем, который получил легкие ранения. Правоохранители проводят соответствующие следственные действия.

В Днепропетровском областном ТЦК отметили, что состояние пострадавшего легкое. Граждан просят не распространять непроверенную информацию, сохранять спокойствие и дождаться официальных выводов следствия.

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Напомним, 1 февраля похожий инцидент произошел в Ровно. В результате взрыва в областном ТЦК погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

В Пирятине Полтавской области мужчина из охотничьего оружия застрелил военнослужащего ТЦК на автозаправке. Он пытался "освободить" знакомого, которого мобилизовали.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатий заявил, что убийства военных в тылу — это красная линия, которую нельзя пересекать.