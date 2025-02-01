На Полтавщине застрелили работника ТЦК, который сопровождал мобилизованных: убийцу задержали

На Полтавщине во время сопровождения мобилизованных граждан застрелили сотрудника ТЦК. Через несколько часов правоохранители задержали злоумышленника.

Related video

В субботу, 1 февраля, на автозаправочной станции г. Пирятин Полтавской области во время сопровождения военнообязанных в 199 учебный центр ДШВ ВСУ произошло вооруженное нападение на военнослужащего районного ТЦК. Об этом сообщили в Сухопутных войсках.

Как отмечается, неизвестный мужчина в серой балаклаве и пиксельных штанах подошел к военнослужащему Полтавского РТЦК и СП, и угрожая охотничьим ружьем, требовал отдать оружие. Получив отказ, он выстрелил в военнослужащего и солдат погиб на месте в результате тяжелого ранения.

После этого, как сообщается, злоумышленник завладел автоматом военнослужащего и скрылся вместе с одним из мобилизованных граждан.

Важно

Конфликт с ТЦК в Полтаве: мужчине могли сломать ногу, полиция это отрицает (видео)

Сообщается, что в Полтавской области введена спецоперация "Сирена", осуществляется взаимодействие с военными структурами и правоохранительными органами смежных регионов.

В Полтавском областном ТЦК проинформировали, что старший группы действовал в соответствии с обстоятельствами — оказал неотложную помощь, вызвал скорую раненому воину и следственно-оперативную группу полиции. Также он принял меры для преследования злоумышленников, которые скрылись с места преступления.

Врачи скорой, прибывшей на место происшествия, проводили мероприятия по реанимации, которые, к сожалению, не дали результата.

У погибшего военнослужащего территориального центра комплектования остались жена, дети и родители.

В полиции уточнили, что происшествие произошло на автозаправке, расположенной недалеко от города Пирятина на автодороге Киев — Харьков — Довжанский около полуночи.

В течение нескольких часов оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили местонахождение нападавших. Фигуранты задержаны с привлечением спецподразделений полиции.

Оказалось, что стрелял в военного житель Полтавщины 1984 года рождения. Его сообщник — житель Полтавы 1988 года рождения.

Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 и ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статей предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, в сентябре на автозаправочной станции в Святошинском районе Киева к автомобилю подошел неизвестный мужчина и произвел выстрел. От огнестрельного ранения водитель погиб, а злоумышленник с места происшествия скрылся.

После задержания мотивы своих действий мужчина объяснить не мог, поскольку находился под действием неизвестных препаратов. Во время проведения обыска у него обнаружили справку о непригодности к военной службе по состоянию здоровья с исключением с воинского учета.