Чоловік скоїв вбивство на АЗС у Києві: злочин потрапив на камери спостереження (відео)

Подія сталася близько 07:00 ранку на одній із автозаправок на Кільцевій дорозі. У вбивстві підозрюють киянина 1983 року народження.

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У середу вранці, 18 вересня, на автозаправній станції у Святошинському районі Києва сталося вбивство. Про це інформують у столичній поліції.

До автомобіля чоловіка, як встановило слідство, підійшов невідомий та здійснив постріл. Від вогнепального поранення водій загинув, а зловмисник з місця події втік.

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На території міста було введено спеціальну поліцейську операцію, усі наряди було орієнтовано на пошук ймовірного зловмисника.

У результаті проведених заходів спецпризначенці поліції розшукали та затримали підозрюваного. Ним виявився місцевий мешканець, 1983 року народження.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

У місцевих Telegram-каналах з'явилося відео з камер спостереження, на якому, як стверджується, знято момент вбивства. Фокус з етичних міркувань не публікує відповідні кадри.

На ньому чоловік з рушницею та інший чоловік одночасно підходить до припаркованої автівки. Озброєна людина практично впритул зробила постріл у голову опоненту, після чого нахиляється, можливо, щоб знайти та підняти гільзу, та сідає у машину.

Святошинська окружна прокуратура м.Києва розпочала досудове розслідування за фактом навмисного вбивства 65-річного чоловіка.

За попередньою інформацією, чоловік підходив до свого автомобіля "Хонда Акорд", в цей час до його машини підійшов незнайомець зі зброєю в руках. Після короткого діалогу він здійснив смертельний постріл. Після цього, забравши ключі від машини, сів за кермо автомобіля вбитого та поїхав.

Затримали 41-річного чоловіка неподалік місця злочину. Мотиви його дій встановлюються.

Фокус писав, що у ніч з 14 на 15 вересня у Полтаві було вбито 21-річного боксера. Він дістав ножові поранення, які виявилися несумісними з життям.

Також нагадаємо, що український журналіст Дмитро Гордон прокоментував інформацію СБУ про затримання агентів ФСБ, які готували замах на нього. Він назвав ім'я замовника, який хотів його вбити.