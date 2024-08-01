У Херсоні чоловік кинув гранату біля магазина та втік: є загиблий та постраждалі (фото)

За даними слідства, перед тим, як кинути гранату, між чоловіком та декількома постраждалими виникло непорозуміння і словесна перепалка.

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Надвечір 31 липня у Херсоні невідомий чоловік кинув гранату на майданчику поряд з магазином, після чого втік. Внаслідок вибуху загинув пенсіонер, ще п'ятеро осіб отримали поранення. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

"Подія сталася сьогодні ввечері в Центральному районі міста. Наразі відомо, що 48-річний херсонець кинув на майданчику біля одного з магазинів, де відпочивали громадяни, гранату", — йдеться у повідомленні.

Як розповів начальник Херсонського районного управління поліції Херсонщини Олександр Рогожин, між чоловіком та іншими відпочиваючими на цьому майданчику виникло непорозуміння. Після словесної перепалки зловмисник пішов, але повернувся через декілька хвилин з гранатою, яку кинув на майданчик та втік у невідомому напрямку.

"В результаті вибуху загинув 69-річний пенсіонер. Також п’ятеро чоловіків віком від 32 до 41 року отримали поранення різного ступеня тяжкості", — зазначили в Нацполіції.

У Херсоні чоловік кинув гранату Фото: Нацполіція

Наразі чоловіка вже затримали, ним виявися місцевий мешканець Херсону. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 28 липня у Польщі затримали українця, який кидався з ножем на людей.

25 липня поліція повідомила, що у Дніпрі вдалося затримати двох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві 32-річного активіста та волонтера Михайла Тонконогого.