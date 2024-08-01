В Херсоне мужчина бросил гранату возле магазина и убежал: есть погибший и пострадавшие (фото)

По данным следствия, перед тем, как бросить гранату, между мужчиной и несколькими пострадавшими возникло недоразумение и словесная перепалка.

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Вечером 31 июля в Херсоне неизвестный мужчина бросил гранату на площадке рядом с магазином, после чего скрылся. В результате взрыва погиб пенсионер, еще пять человек получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Происшествие произошло сегодня вечером в Центральном районе города. Известно, что 48-летний херсонец бросил на площадке возле одного из магазинов, где отдыхали граждане, гранату", — говорится в сообщении.

Как рассказал начальник Херсонского районного управления полиции Херсонщины Александр Рогожин, между мужчиной и другими отдыхающими на этой площадке возникло недоразумение. После словесной перепалки злоумышленник ушел, но вернулся через несколько минут с гранатой, которую бросил на площадку и скрылся в неизвестном направлении.

"В результате взрыва погиб 69-летний пенсионер. Также пятеро мужчин в возрасте от 32 до 41 года получили ранения различной степени тяжести", — отметили в Нацполиции.

В Херсоне мужчина бросил гранату Фото: Нацполиция

Сейчас мужчину уже задержали, им оказался местный житель Херсона. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 28 июля в Польше задержали украинца, который бросался с ножом на людей.

25 июля полиция сообщила, что в Днепре удалось задержать двух мужчин, которых подозревают в убийстве 32-летнего активиста и волонтера Михаила Тонконогого.