Выстрелили 6 раз: в Днепре задержали подозреваемых в убийстве активиста Тонконогого (видео)

По данным следствия, к убийству волонтера могут быть причастны 39-летний и 23-летний мужчины, которых удалось отследить и задержать. Между фигурантами и жертвой мог возникнуть конфликт.

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В Днепре удалось задержать двух мужчин, которых подозревают в убийстве 32-летнего активиста и волонтера. Об этом говорится в сообщении полиции Днепропетровской области.

По данным следствия, злоумышленники шесть раз выстрелили в жертву и от полученных огнестрельных ранений мужчина умер. После этого фигуранты попытались избавиться от тела — вывезли его и закопали, а автомобиль погибшего спрятали в гараже, который арендовали заранее.

Полиция же получила сообщение о без вести пропавшем 32-летнем мужчине еще 23 июля. Тот уехал из дома на автомобиле Škoda Octavia и пропал.

"Уже на следующий день полицейские установили, что мужчина стал жертвой преступления. Его тело с огнестрельными ранениями обнаружили в лесополосе возле одного из садовых товариществ Днепра", — говорится в сообщении.

Полицейским удалось позже установить, что подозреваемые еще 22 июля договорились с потерпевшим о встрече. Между ними возник конфликт и двое злоумышленников выстрелили в активиста шесть раз. Оружие было выброшено в водоем.

В полиции не называют имени погибшего, однако перед этим в "Суспiльном" заявили о том, что мертвым в Днепре был найден активист Михаил Тонконогий.

Задержанными оказались двое мужчин — 39-летний житель села Слобожанское и 23-летний парень из Днепра. Правоохранители провели обыски по местам жительства подозреваемых, а автомобиле, а также в гараже задержанных. Оттуда изъяли вещевые доказательства, которые могут относиться к делу.

Полиция Днепра задержала подозреваемых в убийстве активиста Тонконогого Фото: Нацполиция Украины Полиция Днепра задержала подозреваемых в убийстве активиста Тонконогого Фото: Нацполиция Украины

"Обоим задержанным вручили уведомление о подозрении по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Продолжаются следственные мероприятия с целью установления всех обстоятельств и мотивов преступления", — говорится в сообщении полиции Днепропетровской области.

Полиция Днепра задержала подозреваемых в убийстве активиста Тонконогого Фото: Нацполиция Украины

Напомним, 25 июля сообщалось, что в Днепре нашли убитым активиста и главу профсоюза автоперевозчиков Михаила Тонконогого. Исчез он еще 22 июля, а в полицию с заявлением обратилась его мать. СМИ писали, что по предварительной версии, убийство Тонконогого произошло на почве долгов.