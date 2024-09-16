"Подавав великі надії": у Полтаві вночі вбили молодого боксера (фото)

У поліції Полтавської області повідомили про затримання 24-річного підозрюваного та відправили його під варту. Пізніше виявилося, що злочин міг скоїти знайомий жертви. Хлопці тієї ночі разом відпочивали.

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У Головному управлінні Національної поліції Полтавської області повідомили, що стався інцидент у ніч із 14 на 15 вересня на вулиці Михайла Грушевського. На місце вбивства прибула слідчо-оперативна група та встановила причетність до злочину 24-річного чоловіка, з яким жертва того дня разом відпочивала.

"24-річному фігуранту вже вручили повідомлення про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу — тримання під вартою", — заявив начальник Полтавського районного управління поліції Петро Скічко.

За фактом умисного вбивства слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Убивство в Полтаві: хто виявився жертвою

Загиблим є боксер Олександр Шабельник, про що в коментарі "Суспільному" розповів його знайомий, з яким жертва певний час тренувалася.

"Сашко був дуже хорошим. Всім завжди допомагав. Вступив до Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" на державну форму навчання. Це велика втрата для нас усіх. Сашко був сиротою. Чемпіон Полтавської області з боксу 2023-го року. Подавав великі надії. Був членом збірної Полтавської області на останньому чемпіонаті", — заявив знайомий загиблого.

У Полтаві вбили 21-річного боксера Олександра Шабельника Фото: Скриншот

Що стало причиною для вбивства — невідомо.

Нагадаємо, 3 вересня повідомлялося, що в Німеччині пару звинуватили у вбивстві двох українок і крадіжці дитини. За словами правоохоронців, подружжя організувало вбивство 27-річної українки та її матері. Спершу їх отруїли, а потім забили до смерті невідомим предметом.