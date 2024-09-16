"Подавал большие надежды": в Полтаве ночью убили молодого боксера (фото)

В полиции Полтавской области сообщили о задержании 24-летнего подозреваемого и отправили его под стражу. Позже оказалось, что преступление мог совершить знакомый жертвы. Парни в ту ночь вместе отдыхали.

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В Главном управлении Национальной полиции Полтавской области сообщили, что произошел инцидент в ночь с 14 на 15 сентября на улице Михаила Грушевского. На место убийства прибыла следственно-оперативная группа и установила причастность к преступлению 24-летнего мужчину, с которым жертва в тот день вместе отдыхала.

"24-летнему фигуранту уже вручили уведомление о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения — содержание под стражей", — заявил начальник Полтавского районного управления полиции Петр Скичко.

По факту умышленного убийства следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Убийство в Полтаве: кто оказался жертвой

Погибшим является боксер Александр Шабельник, о чем в комментарии "Суспiльному" рассказал его знакомый, с которым жертва определенное время тренировалась.

"Саша был очень хорошим. Всем всегда помогал. Поступил в Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" на государственную форму обучения. Это большая потеря для нас всех. Саша был сирота. Чемпион Полтавской области по боксу 2023-го года. Подавал большие надежды. Был членом сборной Полтавской области на последнем чемпионате", — заявил знакомый погибшего.

В Полтаве убили 21-летнего боксера Александра Шабельника Фото: Скриншот

Что стало причиной для убийства — неизвестно.

Напомним, 3 сентября сообщалось, что в Германии пару обвинили в убийстве двух украинок и краже ребенка. По словам правоохранителей, супруги организовали убийство 27-летней украинки и ее матери. Сперва их отравили, а затем забили до смерти неизвестным предметом.