В Германии пару обвинили в убийстве двух украинок и краже ребенка

По словам правоохранителей, супруги организовали убийство 27-летней украинки и ее матери. Сперва их отравили, а затем забили до смерти неизвестным предметом.

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В Германии пара супругов обвиняется в убийстве двух украинок и похищении ребенка. Об этом говорится в заявлении прокуратуры города Мангейм.

Как сообщили правоохранители, супруги, которые не могли иметь детей, спланировали похищение новорожденной девочки, чтобы затем выдать ее за собственного ребенка.

Отмечается, что обвинения были предъявлены 44-летней женщине и 43-летнему мужчине. Следствие установило, что пара начала подготовку к преступлению еще в марте 2023 года. Женщина вступила в группу поддержки украинских беженцев в Telegram и в январе 2024 годе начала контактировать с 27-летней украинкой. Украинка нуждалась в помощи с переводом во время родов.

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В прокуратуре заявили, что желание убить украинку и ее 51-летнюю мать у подозреваемой могло возникнуть в феврале, когда девочка уже появилась на свет. Супруги тайно добавили успокоительное в напитки украинок, когда все вместе ужинали в ресторане.

Затем, как сообщается, 51-летней женщине стало плохо, у нее резко повысилось давление. Сперва супруги отвезли домой дочь и ребенка, сказав, что отвезут старшую пострадавшую в больницу. Однако на самом деле они отправились к озеру в Бад-Шенборне, где мужчина по меньшей мере четыре раза ударил жертву по голове неизвестным предметом. Жертва скончалась.

В прокуратуре заявили, что пара убедила 27-летнюю украинку взять новорожденного ребенка и поехать с ними. Они сказали, что ее мать перенесла сердечный приступ. Молодую маму и девочку привезли к Хоккенхайм. Там мужчина ударил украинку по голове неизвестным предметом как минимум трижды. Женщина умерла.

Затем, как говорится в сообщении, пара подожгла тело жертвы и вернулась домой с младенцем. Региональный суд Мангейма теперь должен принять решение. Супруги тем временем находятся под стражей.

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