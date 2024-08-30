"Дозвуковая вспышка": в Германии произошел взрыв на оружейном предприятии, детали (фото)

Немецкая полиция подозревает, что причина взрыва на оружейном заводе — нарушение техники безопасности, рассказали журналисты. Инциденты на заводе компании Diehl Defense, которая выпускает ракеты для IRIS-T, происходят в третий раз в течение 2024 года.

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Утром 30 августа на оружейном заводе DynITEC в городе Тройсдорф произошел мощный взрыв. На место прибыли вертолеты и машины с врачами, которые оказали помощь пострадавшим. Завод занимается выпуском детонаторов и входит в концерн Diehl Defense, где взрывалось два месяца назад. О деталях инцидента рассказала телекомпания Северной Рейн-Вестфалии WDR.

Журналисты сообщили, что инцидент произошел в 9:32 по местному времени. Детали происшествия они узнали от представителей Тройсдорфской пожарной части и полиции Зальцбурга. Как выяснилось, в здании оружейного завода на ул. Кайзерштрассе в Тройсдорфе произошел взрыв. На месте чрезвычайного происшествия обнаружили двух пострадавших. Для оказания медицинской помощи к оружейному заводу прибыло два вертолета и шесть скорых, для тушения пожара и расследования — спасатели и полиция. Пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницу в городе Кельн-Мерхайм. Один человек пропал без вести, заявили на WDR.

На видео телеканала видим машину скорой и носилки, на которых лежит пострадавший. С территории предприятия поднимается вертолет, рядом стоят машины полицейских. Дыма и огня вокруг не заметно.

Взрыв в Германии — спасатели на месте инцидента возле оружейного завода Фото: WDR Взрыв в Германии — здание оружейного завода Diehl Defense Фото: WDR

Взрыв в Германии — детали

Издание Bild узнало детали о возможных причинах инцидента. Согласно одной из версий, взрыв произошел во время производственного процесса — когда проверяли качество взрывчатого вещества. Также они сообщили, что пострадавшим было 21 и 61 год и они самостоятельно выбрались из здания на улицу. Немецкие журналисты утверждают, что на месте взрыва работает криминальная полиция и вызвали служба по безопасности труда. О возможности диверсии информации нет.

"Пострадавшее здание было значительно повреждено событием, из-за чего наши экстренные службы больше не смогли туда попасть", — заявили пожарные.

Спискер компании Diehl Defense Дэвид Воскул (David Voskuhl) предоставил комментарий относительно событий на заводе, написали на DW. По его словам, причина инцидента — "химическая реакция".

Корреспондент издания Welt Gerhard Hegmann в соцсети X уточнил, что именно сказал спикер Diehl Defense. Химическая реакция, которая могла стать причиной инцидента, называется дефлаграция. Отметим, дефларгация — это реакции горения, которое происходит с дозвуковой скоростью в м/с (детонация — горение со сверхзвуковой скоростью в км/с).

Diehl Defense — компания, которая входит в немецкий концерн Diehl Group. Основная продукция — зенитные ракеты для комплекса IRIS-T. В июне 2024 года на заводе Diehl также произошел взрыв: тогда полиция подтвердила, что подозревает диверсию. В апреле произошло очередное возгорание и ближайший район немецкой столицы окутал токсичный дым.

Отметим, ранее Фокус писал о других инцидентах в Германии, которые произошли на заводах военно-промышленного комплекса и на военных базах. 14 августа в СМИ сообщили о серии пищевых отравлений, которые произошли на военной базе в Кельне. При этом на территории заметили дыру в заборе и неизвестных людей, которых потом не смогли отыскать.

Напоминаем, издание Bloomberg рассказало подробности о сети шпионов, которую российские спецслужбы окутали в Европе.