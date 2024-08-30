"Дозвуковий спалах": у Німеччині стався вибух на збройному підприємстві, деталі (фото)

Німецька поліція підозрює, що причина вибуху на збройному заводі — порушення техніки безпеки, розповіли журналісти. Інциденти на заводі компанії Diehl Defenseт, яка випускає ракети для IRIS-T, стаються втретє протягом 2024 року.

Related video

Зранку 30 серпня на збройному заводі DynITEC у місті Тройсдорф стався потужний вибух. На місце прибули гелікоптери та машини з лікарями, які надали допомогу потерпілим. Завод займається випуском детонаторів і входить до концерну Diehl Defense, де вибухало два місяці тому. Про деталі інциденту розповіла телекомпанія Північної Рейн-Вестфалії WDR.

Журналісти повідомили, що інцидент стався о 9:32 за місцевим часом. Деталі події вони дізнались від представників Тройсдорфської пожежної частини та поліції Зальцбурга. Як з'ясувалось, у будівлі збройного заводу на вул. Кайзерштрассе у Тройсдорфі стався вибух. На місці надзвичайної події виявили двох постраждалих. Для надання медичної допомоги до збройного заводу прибуло два гелікоптери та шість швидких, для гасіння пожежі та розслідування — рятувальники та поліція. Постраждалих у важкому стані доправили до лікарні у місті Кельн-Мерхайм. Одна людина зникла безвісти, заявили на WDR.

На відео телеканалу бачимо машину швидкої та ноші, на яких лежить потерпілий. З території підприємства підіймається вертоліт, поруч стоять машини поліцейських. Диму та вогню навколо не помітно.

Вибух у Німеччині — рятувальники на місці інциденту біля збройного заводу Фото: WDR Вибух у Німеччині — будівля збройного заводу Diehl Defense Фото: WDR

Вибух у Німеччині — деталі

Видання Bild дізналось деталі про можливі причини інциденту. Згідно з однією з версій, вибух стався під час виробничого процесу — коли перевіряли якість вибухової речовини. Також вони повідомили, що потерпілим було 21 та 61 рік і вони самостійно вибрались з будівлі на зовні. Німецькі журналісти стверджують, що на місці вибуху працює кримінальна поліція та викликали служба з безпеки праці. Про можливість диверсії інформації немає.

"Постраждала будівля була значно пошкоджена подією, через що наші екстрені служби більше не змогли туди потрапити", — заявили пожежники.

Речник компанії Diehl Defense Девід Воскул (David Voskuhl) надав коментар щодо подій на заводі, написали на DW. З його слів, причина інциденту — "хімічна реакція".

Кореспондент видання Welt Gerhard Hegmann у соцмережі X уточнив, що саме сказав речник Diehl Defense. Хімічна реакція, яка могла стати причиною інциденту, називається дефлаграція. Зазначимо, дефларгація — це реакції горіння, яке відбувається з дозвуковою швидкістю в м/с (детонація — горіння з надзвуковою швидкістю в км/с).

Diehl Defense — компанія, яка входить у німецький концерн Diehl Group. Основна продукція — зенітні ракети для комплексу IRIS-T. У червні 2024 року на заводі Diehl також стався вибух: тоді поліція підтвердила, що підозрює диверсію. У квітні відбулось чергове займання і найближчий район німецької столиці огорнув токсичний дим.

Зазначимо, раніше Фокус писав про інші інциденти у Німеччині, які стались на заводах військово-промислового комплексу та на військових базах. 14 серпня у ЗМІ повідомили про серію харчових отруєнь, які стались на військовій базі у Кельні. При цьому на території помітили дірку у огорожі та невідомих людей, яких потім не змогли відшукати.

Нагадуємо, видання Bloomberg розповіло подробиці про мережу шпигунів, яку російські спецслужби огорнули у Європі.