У Німеччині пару звинуватили у вбивстві двох українок і крадіжці дитини

За словами правоохоронців, подружжя організувало вбивство 27-річної українки та її матері. Спершу їх отруїли, а потім забили до смерті невідомим предметом.

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У Німеччині пару подружжя обвинувачують у вбивстві двох українок і викраденні дитини. Про це йдеться в заяві прокуратури міста Мангейм.

Як повідомили правоохоронці, подружжя, яке не могло мати дітей, спланувало викрадення новонародженої дівчинки, щоб потім видати її за власну дитину.

Зазначається, що обвинувачення було висунуто 44-річній жінці та 43-річному чоловікові. Слідство встановило, що пара почала підготовку до злочину ще в березні 2023 року. Жінка вступила в групу підтримки українських біженців у Telegram і в січні 2024 року почала контактувати з 27-річною українкою. Українка потребувала допомоги з перекладом під час пологів.

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У прокуратурі заявили, що бажання вбити українку та її 51-річну матір у підозрюваної могло виникнути в лютому, коли дівчинка вже з'явилася на світ. Подружжя таємно додало заспокійливе в напої українок, коли всі разом вечеряли в ресторані.

Потім, як повідомляється, 51-річній українці стало погано, у неї різко підвищився тиск. Спершу подружжя відвезло додому доньку й дитину, сказавши, що відвезуть старшу жінку в лікарню. Однак насправді вони вирушили до озера в Бад-Шенборні, де чоловік щонайменше чотири рази вдарив жертву по голові невідомим предметом. Жертва померла.

У прокуратурі заявили, що пара переконала 27-річну українку взяти новонароджену дитину і поїхати з ними. Вони сказали, що її мати перенесла серцевий напад. Молоду маму та дівчинку привезли до Хоккенгайма. Там чоловік ударив українку по голові невідомим предметом щонайменше тричі. Жінка померла.

Потім, як ідеться в повідомленні, пара підпалила тіло жертви і повернулася додому з немовлям. Регіональний суд Мангейма тепер має ухвалити рішення. Подружжя тим часом перебуває під вартою.

Раніше повідомлялося, що в Німеччині стався вибух на збройовому підприємстві. Німецька поліція підозрює, що причина вибуху на збройовому заводі — порушення техніки безпеки, розповіли журналісти. Інциденти на заводі компанії Diehl Defense, яка випускає ракети для IRIS-T, відбуваються втретє протягом 2024 року.