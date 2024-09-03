У Лівії вбили "короля контрабандистів", який переправляв до Європи все: від палива до людей

Вважається, що саме Абдель-Рахман Мілад доклав руку до посилення міграційної кризи, переправивши тисячі біженців до Європи. А також він топив човни конкурентів разом із пасажирами.

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Абдель-Рахмана Мілада, колись високопоставленого співробітника берегової охорони Лівії, а згодом "короля контрабандистів", який посилив міграційну кризу в Європі, вбили недалеко від столиці Лівії. Його розстріляли у власному автомобілі. Про це пише Daily Mail.

Абдель-Рахман Мілад був знайдений мертвим на початку цього тижня в місті Сайяд, розташованому приблизно за 30 км на захід від Тріполі, недалеко від військово-морської академії, яку він колись очолював.

Місцеві ЗМІ опублікували фотографії зрешеченого кулями білого автомобіля Toyota Land Cruiser на узбіччі дороги з тілом чоловіка всередині і повідомили, що його було вбито, хоча жодних додаткових доказів надано не було.

34-річний чоловік був відомий своєю роллю ватажка контрабандистів у регіоні, який займався торгівлею всім, від палива до людей.

Абдель-Рахман Мілад на човні з мігрантами Фото: Соцмережi

У 2018 році Інтерпол видав проти нього "червоне повідомлення" після того, як Рада Безпеки ООН ввела санкції проти нього і ще п'ятьох ключових членів мереж з торгівлі мігрантами в країні.

У той час Мілада описували як главу підрозділу берегової охорони в Ез-Завії, "який постійно пов'язаний із насильством щодо мігрантів та інших контрабандистів".

Експерти ООН, які стежать за дотриманням санкцій, стверджують, що Мілад та інші співробітники берегової охорони "брали безпосередню участь у потопленні човнів із мігрантами з використанням вогнепальної зброї".

Хоча його заарештувала лівійська влада в жовтні 2020 року, лише за кілька місяців його звільнили і призначили главою берегової охорони, якій доручено боротися з нелегальною міграцією.

Абдель-Рахман Мілад на човні з мігрантами Фото: Соцмережi

Національні лідери були обурені звісткою про його смерть, а Абдалла Аллафі з Президентської ради Лівії заприсягся у своєму пості на Facebook, що винні "не уникнуть божественного покарання".

Хоча не було жодних коментарів від уряду прем'єр-міністра Абдула Хаміда Дбейби в Тріполі, Муаммар Дхаві, лідер ополчення на заході Лівії, оплакував смерть Мілада. У заяві, опублікованій у Facebook, він закликав провести розслідування, щоб притягнути винних до відповідальності.

Лівія охоплена корупцією і заворушеннями відтоді, як у 2011 році в результаті повстання, підтриманого НАТО, був повалений і вбитий багаторічний диктатор Муаммар Каддафі. Відтоді країна розділилася між двома адміністраціями, кожна з яких підтримується збройними угрупованнями та іноземними урядами.

На тлі хаосу ця багата на нафту країна перетворилася на важливий перевалочний пункт для людей з Африки і з Близького Сходу, що рятуються від воєн і злиднів і сподіваються дістатися до Європи через Середземне море.

До хаосу в Лівії доклала руку і Росія. Вона буквально наповнила країну фальшивими грошима, які друкували як у Лівії, так і в Росії.