Считается, что именно Абдель-Рахман Милад приложил руку к усугублению миграционного кризиса, переправив тысячи беженцев в Европу. А также он топил лодки конкурентов вместе с пассажирами.

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Абдель-Рахман Милад, некогда высокопоставленный сотрудник береговой охраны Ливии, а после "король контрабандистов", усугубивший миграционный кризис в Европе, был убит недалеко от столицы Ливии. Его расстреляли в собственном автомобиле. Об этом пишет Daily Mail.

Абдель-Рахман Милад был найден мертвым в начале этой недели в городе Сайяд, расположенном примерно в 30 км к западу от Триполи, недалеко от военно-морской академии, которую он когда-то возглавлял.

Местные СМИ опубликовали фотографии изрешеченного пулями белого автомобиля Toyota Land Cruiser на обочине дороги с телом мужчины внутри и сообщили, что он был убит, хотя никаких дополнительных доказательств предоставлено не было.

34-летний мужчина был известен своей ролью главаря контрабандистов в регионе, занимавшегося торговлей всем, от топлива до людей.

Абдель-Рахман Милад на лодке с мигрантами Фото: Соцсети

В 2018 году Интерпол выдал против него "красное уведомление" после того, как Совет Безопасности ООН ввел санкции против него и еще пяти ключевых членов сетей по торговле мигрантами в стране.

В то время Милада описывали как главу подразделения береговой охраны в Эз-Завии, "которое постоянно связано с насилием в отношении мигрантов и других контрабандистов".

Эксперты ООН, следящие за соблюдением санкций, утверждают, что Милад и другие сотрудники береговой охраны "принимали непосредственное участие в потоплении лодок с мигрантами с использованием огнестрельного оружия".

Хотя он был арестован ливийскими властями в октябре 2020 года, всего через несколько месяцев его освободили и назначили главой береговой охраны, которой поручено бороться с нелегальной миграцией.

Абдель-Рахман Милад на лодке с мигрантами Фото: Соцсети

Национальные лидеры были возмущены известием о его смерти, а Абдалла Аллафи из Президентского совета Ливии поклялся в своем посте на Facebook, что виновные "не избегут божественного наказания".

Хотя не было никаких комментариев от правительства премьер-министра Абдула Хамида Дбейбы в Триполи, Муаммар Дхави, лидер ополчения на западе Ливии, оплакивал смерть Милада. В заявлении, опубликованном в Facebook, он призвал провести расследование, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Ливия охвачена коррупцией и беспорядками с тех пор, как в 2011 году в результате восстания, поддержанного НАТО, был свергнут и убит многолетний диктатор Муаммар Каддафи. С тех пор страна разделилась между двумя администрациями, каждая из которых поддерживается вооруженными группировками и иностранными правительствами.

На фоне хаоса эта богатая нефтью страна превратилась в важный перевалочный пункт для людей из Африки и с Ближнего Востока, спасающихся от войн и нищеты и надеющихся добраться до Европы через Средиземное море.

К хаосу в Ливии приложила руку и Россия. Она буквально наводнила страну фальшивыми деньгами, которые печатали, как в Ливии, так и в России.