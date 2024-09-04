Дмитро Гордон назвав ім'я замовника, який хотів його вбити

СБУ затримала групу з чотирьох агентів ФСБ Росії, які готували вбивство Дмитра Гордона, а також працювали над розробкою плану терактів на залізниці.

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56-річний український журналіст та інтерв’юер Дмитро Гордон прокоментував інформацію СБУ про затримання агентів ФСБ, які готували замах на нього. Свою реакцію журналіст озвучив виданню "ТСН".

Так, журналіст заявив, що замах на його життя готують вже не вперше, адже полювання на нього триває вже багато років. За його словами, СБУ вже неодноразово розпочинала кримінальні справи щодо загрози його життю з боку РФ.

Гордон зазначив, що, на його думку, він є одним із головних ворогів Росії, російського народу та їх чинного президента Володимира Путіна.

Журналіст наголосив, що на території Росії його давно визнали іноагентом, а також внесли до бази терористів та екстремістів. Крім цього, Гордон розповів, що на території РФ у нього вже є кілька судимостей. Нині відомо, що російський суд виніс йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 14 днів.

Сам журналіст також називає ім’я ймовірного замовника. За словами Гордона, його вбивство міг замовити сам Володимир Путін, адже, за його словами, такі справи не роблять без вказівки чи погодження першої особи.

"Я стверджую, що це Путін", — резюмував Гордон.

Також Дмитро Гордон відповів, що попри постійну загрозу його життю, все ж він не планує виїжджати з України. Тим паче за його словами, він не планує припиняти свою діяльність журналіста і продовжить виконувати свою роботу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що СБУ нейтралізувала у Києві мережу агентів ФСБ, які готували замах на життя українського журналіста Дмитра Гордона.