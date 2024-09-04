Дмитрий Гордон назвал имя заказчика, который хотел его убить

СБУ задержала группу из четырех агентов ФСБ России, которые готовили убийство Дмитрия Гордона, а также работали над разработкой плана терактов на железной дороге.

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56-летний украинский журналист и интервьюер Дмитрий Гордон прокомментировал информацию СБУ о задержании агентов ФСБ, которые готовили покушение на него. Свою реакцию журналист озвучил изданию "ТСН".

Так, журналист заявил, что покушение на его жизнь готовят уже не впервые, ведь охота на него продолжается уже много лет. По его словам, СБУ уже неоднократно начинала уголовные дела об угрозе его жизни со стороны РФ.

Гордон отметил, что, по его мнению, он является одним из главных врагов России, российского народа и их действующего президента Владимира Путина.

Журналист отметил, что на территории России его давно признали иноагентом, а также внесли в базу террористов и экстремистов. Кроме этого, Гордон рассказал, что на территории РФ у него уже есть несколько судимостей. Сейчас известно, что российский суд вынес ему наказание в виде лишения свободы сроком на 14 дней.

Сам журналист также называет имя вероятного заказчика. По словам Гордона, его убийство мог заказать сам Владимир Путин, ведь, по его словам, такие дела не делают без указания или согласования первого лица.

"Я утверждаю, что это Путин", — резюмировал Гордон.

Также Дмитрий Гордон ответил, что несмотря на постоянную угрозу его жизни, все же он не планирует выезжать из Украины. Тем более по его словам, он не планирует прекращать свою деятельность журналиста и продолжит выполнять свою работу.

Напомним, ранее мы писали, что СБУ нейтрализовала в Киеве сеть агентов ФСБ, которые готовили покушение на жизнь украинского журналиста Дмитрия Гордона.