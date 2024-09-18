Не может объяснить мотив: вручено подозрение мужчине, который застрелил водителя на АЗС в Киеве (фото)
Подозреваемому предъявлено обвинение по нескольким статьям. У него дома обнаружили боеприпасы.
Правоохранители вручили подозрение мужчине, который совершил убийство на автозаправочной станции в Киеве. Его обвиняют в умышленном убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Киеве
"41-летнему киевлянину сообщено о подозрении в умышленном убийстве из корыстных побуждений, разбое, незаконном завладении транспортным средством и незаконном ношении и хранении боеприпасов (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263 УК Украины", — говорится в сообщении.
По данным следствия, 18 сентября утром на АЗС на Кольцевой дороге в Киеве, подозреваемый с гладкоствольным ружьем марки "Derya Сагіпа X-Celerate CRX 201" в руках подошел к 65-летнему мужчине, который собирался сесть в собственный автомобиль марки "Honda Accord". Он переговорил с ним несколькими словами, после чего выстрелил собеседнику в голову. Далее забрал ключи от авто, сел и уехал.
Похищенное авто мужчина припарковал возле своего гаража с собственным автомобилем.
Мотивы своих действий мужчина объяснить не может, поскольку вероятно находится под действием неизвестных препаратов. Поэтому у него взят анализ на содержание в организме наркотических или психотропных веществ.
Во время проведения обыска у него дома изъяли корпус гранаты Ф-1 и запал и обнаружили справку о непригодности к военной службе по состоянию здоровья с исключением с воинского учета.
Злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, что 18 сентября, на автозаправочной станции в Святошинском районе Киева произошло убийство. Задержали 41-летнего мужчину недалеко от места преступления.