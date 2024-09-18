Не може пояснити мотиву: вручено підозру чоловікові, який застрелив водія на АЗС в Києві (фото)

Підозюваному висунули звинувачення за кількома статтями. У нього вдома виявили боєприпаси.

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Правоохоронці вручили підозру чоловікові, який скоїв вбивство на автозаправній станції в Києві. Його звинувачують в умисному вбивстві. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури в Києві

"41-річному киянину повідомлено про підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів, розбої, незаконному заволодінні транспортним засобом та незаконному носінні і зберіганні боєприпасів (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263 КК України", — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, 18 вересня вранці на АЗС на Кільцевій дорозі в Києві, підозрюваний з гладкоствольною рушницею марки "Derya Сarina X-Celerate CRX 201" в руках підійшов до 65-річного чоловіка, який збирався сісти у власний автомобіль марки "Honda Accord". Він перемовився з ним кількома словами, після чого вистрілив співрозмовнику в голову. Далі забрав ключі від авто, сів і поїхав.

41-річному киянину повідомлено про підозру в умисному вбивстві

Викрадене авто чоловік припаркував біля свого гаража із власним автомобілем.

Мотиви своїх дій чоловік пояснити не може, оскільки ймовірно перебуває під дією невідомих препаратів. Тож у нього взято аналіз на вміст в організмі наркотичних чи психотропних речовин.

Мотиви своїх дій чоловік пояснити не може

Під час проведення обшуку у нього вдома вилучили корпус гранати Ф-1 та запал та виявили довідку про непридатність до військової служби за станом здоров’я з виключенням з військового обліку.

Зловмисника затримано, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що 18 вересня, на автозаправній станції у Святошинському районі Києва сталося вбивство. Затримали 41-річного чоловіка неподалік місця злочину.