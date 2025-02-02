"Получим еще больше убитых": Драпатый отреагировал на убийство работника ТЦК в Пирятине

Руководитель Сухопутных войск отметил обязанность уважать тех, кто взял в руки оружие и защищает города.

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В субботу, 1 февраля, на автозаправочной станции г. Пирятин Полтавской области во время проведения военнообязанных в 199 учебный центр ДШВ ВСУ произошло вооруженное нападение на военнослужащего районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, в результате чего он скончался. На инцидент отреагировал командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, генерал-майор Михаил Драпатый, назвав убийства военных в тылу красной линией, которую нельзя пересекать.

"Мы не имеем права молча наблюдать за нарастающей волной пренебрежения к защитникам Украины — это за гранью того, что можно терпеть. Все не происходит внезапно. Мы уже видели случаи унижения и агрессии в отношении наших защитников, но я не видел острой реакции общества на это. Теперь имеем прямые вооруженные нападения. Так действует враг", — добавил военный.

По словам Михаила Драпатого, нет никаких оправданий убийству военнослужащего и нападению на ТЦК. Молниеносная и жесткая реакция власти — единственно возможная в ситуации произвола против военных.

"Без справедливого наказания убийц, злопыхателей и предателей, мы получим еще больше убитых в тылу собратьев. В других городах. В других кварталах. На заправках, в супермаркетах, в подъездах, на улицах, которые мы называем именами Героев. Если общество переварит эти нападения, плохие симптомы станут диагнозом", — написал руководитель Сухопутных войск ВСУ.

Он добавил, что пренебрежение к человеку в пикселе начинается там, где заканчивается достоинство. Михаил Драпатый отметил обязанность уважать тех, кто взял в руки оружие и защищает украинские города.

Убийство работника ТЦК в Пирятине: что известно

Напомним, в субботу, 1 февраля, на АЗС в г. Пирятин Полтавской области во время проведения военнообязанных в 199 учебный центр ДШВ ВСУ неизвестный мужчина в серой балаклаве и пиксельных штанах подошел к военнослужащему Полтавского РТЦК и СП, угрожая охотничьим ружьем и требовал отдать оружие. Получив отказ, он выстрелил в военнослужащего. Солдат погиб на месте в результате тяжелого ранения. Злоумышленник завладел автоматом военнослужащего и скрылся вместе с одним из мобилизованных граждан.

В области была введена спецоперация "Сирена". Фигуранты задержаны. Оказалось, что стрелял в военного житель Полтавщины 1984 года рождения вместе с сообщником, жителем Полтавы. Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 и ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция государства проводится от семи до пятых лет повторения свободы.

Напомним, что 1 февраля Вооруженные силы Российской Федерации попали ракетой в подъезд пятиэтажки в Полтаве. Сейчас известно о 12 погибших и 17 пострадавших в результате обстрела.

Добавим, что в тот же день в Полтаве также произошло землетрясение. Подземные толчки произошли на глубине 3 км. Их почувствовали многие горожане.