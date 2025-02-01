В Полтавской области произошло землетрясение

Подземные толчки произошли на глубине 3 км. Их почувствовали немало полтавчан.

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1 февраля обернулось для Полтавы не только трагедией в виде разрушенного российской ракетой подъезда пятиэтажного жилого дома, где уже нашли восемь погибших, в том числе и ребенка, но и землетрясением. В 18:25 жители города в местных чатах начали писать, что почувствовали землетрясение. Спустя час информацию официально подтвердил Главный центр специального контроля.

По его данным, в 18:21 между Полтавой и Решетиловкой произошло землетрясение магнитудой 3,8. Толчки зафиксировали на глубине 3 км. По предварительной информации, негативных последствий нет, обращений в ГСЧС не последовало.

Фото: Скриншот

Спасатели посоветовали жителям быть внимательными и сохранять спокойствие.

Тем временем в городе продолжается разбор завалов на месте разрушенного дома. На работах по ликвидации задействовано свыше 480 спасателей, силовиков и коммунальщиков. Среди восьми погибших есть ребенок. Также пострадали дети, самому младшему из которых всего три месяца.

На помощь полтавским спасателям приехали из коллеги из Черкасской и Сумской областей.

Ранее Фокус писал, что военный пенсионер потерял под завалами дома всю семью: сына, невестку и внучку. Ракетная атака на город произошла в 7:43 утра.