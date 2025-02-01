Все в один миг: в Полтаве военный пенсионер потерял всю семью после ракетной атаки ВС РФ (видео)

По словам мужчины, его сын, невестка и внучка жили на втором этаже. Их спасатели еще не достали из-под завалов.

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В Полтаве продолжается разбор завалов пятиэтажного дома, где в 7:43 утра российская ракета снесла целый подъезд, когда люди мирно спали в своих квартирах. По состоянию на 16:30 известно о семи погибших, а среди 14 травмированных – трое детей в возрасте от 3 месяцев до 12 лет. Как сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко, в результате удара погибла целая семья – 37-летние муж и жена и их девятилетняя дочь. Об этом ему рассказал дедушка погибшей девочки, который наблюдал, как спасатели разбирают завалы.

"В этом доме у меня погибли сын, невестка и внучка. Вся семья, молодые люди, 37 лет, внучке было 9. Поэтому, чтоб оно сдохло, вместе с Путиным вся Россия. Ее теперь 100 лет будут все ненавидеть", – сказал 61-летний мужчина, военный пенсионер.

По его словам, семьи не стало в одну секунду. Они жили на втором этаже, и пока что их тела еще не достали из-под обломков.

"В один миг нет одного подъезда простого жилого дома. А теперь перед всем миром на коленях стоим и просим. Будапештский меморандум, который подписали в 1994 году, по**рил и Путин, и те же защитники, которые его подписывали", – говорит убитый горем мужчина.

На вопрос журналиста, знал ли Путин еще тогда, что будет делать, пенсионер ответил:

"Он знал с первого дня, с 91-го года, как распался Союз. Он все это знал. У него одна цель – уничтожить наше большое государство Украина".

По информации Полтавской областной прокуратуры, взрыв не только разрушил подъезд дома с первого по пятый этаж, но и повредил 18 расположенных рядом жилых домов, помещение дошкольного учебного заведения и 12 автомобилей. 460 спасателей, силовиков и коммунальщиков продолжают работать на месте. Задействовано около 100 единиц техники.

Со 2 по 4февраля в Полтаве объявлен траур.

Всего ночью и утром 1 февраля россияне атаковали Харьковскую, Полтавскую, Одесскую, Сумскую, Хмельницкую и Киевскую области, а также Запорожье. В Сумской области российская атака унесла жизни двух человек.

Ранее Фокус писал, что во Львове СБУ задержала курсантку военного института, которая помогала ФСБ готовить ракетный удар по казармам своих одногруппников.