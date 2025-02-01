Усе в одну мить: у Полтаві військовий пенсіонер втратив усю сім'ю після ракетної атаки ЗС РФ (відео)

За словами чоловіка, його син, невістка та онука жили на другому поверсі. Їх рятувальники ще не дістали з-під завалів.

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У Полтаві триває розбір завалів п'ятиповерхового будинку, де о 7:43 ранку російська ракета знесла цілий під'їзд, коли люди мирно спали у своїх квартирах. Станом на 16:30 відомо про сімох загиблих, а серед 14 травмованих – троє дітей віком від 3 місяців до 12 років. Як повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, внаслідок удару загинула ціла сім'я — 37-річні чоловік і дружина та їхня дев'ятирічна донька. Про це йому розповів дідусь загиблої дівчинки, котрий спостерігав, як рятувальники розбирають завали.

"У цьому будинку в мене загинули син, невістка й онука. Уся сім'я, молоді люди, 37 років, внучці було 9. Тому, щоб воно здохло, разом із Путіним уся Росія. Її тепер 100 років будуть усі ненавидіти", – сказав 61-річний чоловік, військовий пенсіонер.

За його словами, сім'ї не стало в одну секунду. Вони жили на другому поверсі, і поки що їхні тіла ще не дістали з-під уламків.

"В одну мить немає одного під'їзду простого житлового будинку. А тепер перед усім світом на колінах стоїмо і просимо. Будапештський меморандум, який підписали 1994 року, по**рив і Путін, і ті самі захисники, які його підписували", – каже вбитий горем чоловік.

На запитання журналіста, чи знав Путін ще тоді, що робитиме, пенсіонер відповів:

"Він знав із першого дня, із 91-го року, як розпався Союз. Він усе це знав. У нього одна мета – знищити нашу велику державу Україна".

За інформацією Полтавської обласної прокуратури, вибух не лише зруйнував під'їзд будинку з першого до п'ятого поверху, а й пошкодив 18 розташованих поруч житлових будинків, приміщення дошкільного навчального закладу та 12 автомобілів. 460 рятувальників, силовиків і комунальників продовжують працювати на місці. Задіяно близько 100 одиниць техніки.

Із 2 до 4 лютого в Полтаві оголошено жалобу.

Загалом уночі та вранці 1 лютого росіяни атакували Харківську, Полтавську, Одеську, Сумську, Хмельницьку та Київську області, а також Запоріжжя. У Сумській області російська атака забрала життя двох людей.

Раніше Фокус писав, що у Львові СБУ затримала курсантку військового інституту, яка допомагала ФСБ готувати ракетний удар по казармам своїх одногрупників.