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Воєнний фокус Обстріли міст України

Усе в одну мить: у Полтаві військовий пенсіонер втратив усю сім'ю після ракетної атаки ЗС РФ (відео)

ракетний удар по полтаві, жертви, постраждалі
Рятувальники продовжують розбирати завали

За словами чоловіка, його син, невістка та онука жили на другому поверсі. Їх рятувальники ще не дістали з-під завалів.

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У Полтаві триває розбір завалів п'ятиповерхового будинку, де о 7:43 ранку російська ракета знесла цілий під'їзд, коли люди мирно спали у своїх квартирах. Станом на 16:30 відомо про сімох загиблих, а серед 14 травмованих – троє дітей віком від 3 місяців до 12 років. Як повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, внаслідок удару загинула ціла сім'я — 37-річні чоловік і дружина та їхня дев'ятирічна донька. Про це йому розповів дідусь загиблої дівчинки, котрий спостерігав, як рятувальники розбирають завали.

"У цьому будинку в мене загинули син, невістка й онука. Уся сім'я, молоді люди, 37 років, внучці було 9. Тому, щоб воно здохло, разом із Путіним уся Росія. Її тепер 100 років будуть усі ненавидіти", – сказав 61-річний чоловік, військовий пенсіонер.

За його словами, сім'ї не стало в одну секунду. Вони жили на другому поверсі, і поки що їхні тіла ще не дістали з-під уламків.

"В одну мить немає одного під'їзду простого житлового будинку. А тепер перед усім світом на колінах стоїмо і просимо. Будапештський меморандум, який підписали 1994 року, по**рив і Путін, і ті самі захисники, які його підписували", – каже вбитий горем чоловік.

На запитання журналіста, чи знав Путін ще тоді, що робитиме, пенсіонер відповів:

"Він знав із першого дня, із 91-го року, як розпався Союз. Він усе це знав. У нього одна мета – знищити нашу велику державу Україна".

За інформацією Полтавської обласної прокуратури, вибух не лише зруйнував під'їзд будинку з першого до п'ятого поверху, а й пошкодив 18 розташованих поруч житлових будинків, приміщення дошкільного навчального закладу та 12 автомобілів. 460 рятувальників, силовиків і комунальників продовжують працювати на місці. Задіяно близько 100 одиниць техніки.

Із 2 до 4 лютого в Полтаві оголошено жалобу.

Загалом уночі та вранці 1 лютого росіяни атакували Харківську, Полтавську, Одеську, Сумську, Хмельницьку та Київську області, а також Запоріжжя. У Сумській області російська атака забрала життя двох людей.

Раніше Фокус писав, що у Львові СБУ затримала курсантку військового інституту, яка допомагала ФСБ готувати ракетний удар по казармам своїх одногрупників.