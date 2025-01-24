Готовила ракетный удар: во Львове СБУ задержала курсантку военного института

Девушка сотрудничала с РФ и по приказу своих приспешников готовила ракетный удар по казармам своих одногруппников во Львовской области: после выполнения задания должна была сбежать в Россию.

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Военная контрразведка СБУ смогла выявить и задержать курсантку военного института во Львовской области, которая собирала данные об учреждении и передавала их агентам ФСБ. Как выяснилось, девушка училась в этом институте и параллельно собирала данные о служебных зданиях учебного заведения, в которых находились в том числе другие курсанты. Об этом стало известно 24 января от пресс-службы СБУ.

Сообщается также, что правоохранители вовремя задержали злоумышленницу: СБУ удалось предупредить финальный этап подготовки операции ФСБ, когда курсантка пыталась передать координаты локаций помещений института своим российским приспешникам. После этого она должна была самостоятельно покинуть образовательное учреждение, чтобы не попасть под будущий ракетный обстрел.

Пресс-служба СБУ также обнародовала фотографии переписки курсантки с агентами РФ. На них видно, как ФСБ давала указания девушке обводить казармы с курсантами другим цветом — красным. После этого ее попросили "незаметно" сделать фотографии локаций и переслать агентам.

переписка курсантки с ФСБ

После того, как девушка должна была выполнить задание, ФСБ обещала ей помочь в побеге в РФ. Это должно было происходить "транзитом через третьи страны", как говорится в сообщении СБУ.

Доказательством в подготовке к ракетному удару по казармам курсантов на Львовщине стал мобильный телефон задержанной, в котором сохранились контакты агентов ФСБ и переписка. Также есть информация, что ракетный удар по своим однокурсникам курсантка готовила за деньги: ее ставленники обещали вознаграждение за собранную ценную информацию.

Само учебное заведение, о котором курсантка собирала информацию, было релокировано после начала полномасштабного вторжения из Харькова во Львовскую область.

Девушке грозит ответственность, предусмотренная частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины: это пожизненное заключение с изъятием имущества. Пока злоумышленница находится под стражей без права внесения залога.

Напомним, в Житомире двое мужчин пытались взорвать наряд полицейских, который должен был приехать по вызову. Их задержали и отдали под стражу, обоим грозит 12 лет лишения свободы. О задержании Фокус сообщал 23 января.

Также недавно СБУ задержала известного адвоката, который передавал данные в РФ для подготовки ракетного удара по Днепру. Из-за его сотрудничества россияне ударили по одному из городских предприятий: погибло 6 человек и еще 30 были ранены.