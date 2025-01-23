В Житомире двое мужчин вызвали полицейских, чтобы их взорвать: подробности (фото)

В СБУ рассказали, что для совершения преступления лица арендовали квартиру и установили там два самодельных взрывных устройства. Сами же они планировали покинуть квартиру и спрятаться в гостиничном номере, однако были задержаны. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

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В Житомире двое мужчин собирались взорвать наряд полицейских, который должен был приехать по вызову 102. Они были задержаны сразу после звонка работниками Службы безопасности Украины и Национальной полиции, сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители сообщили, что для совершения теракта лица заблаговременно арендовали квартиру и установили там два самодельных взрывных устройства. Одна из взрывчаток была спрятана в мягкой игрушке, другая — подключена к мобильному телефону, камера которого снимала вход в помещение.

Активировать устройства планировалось, когда в помещение зайдут полицейские, с помощью удаленного доступа. Сами же мужчины должны были покинуть квартиру и скрыться в гостиничном номере, однако были задержаны в отеле сразу после звонка на "горячую линию" Нацполиции сотрудниками СБУ.

Задержанными оказалось двое жителей Днепропетровской области. Они были завербованы через Телеграмм-каналы, после чего мужчины автобусом прибыли в Житомир. по поиску "легких" денег.

После приезда в город они на мессенджер получили геолокацию тайника, из которого достали два пакета со взрывными устройствами для совершения теракта. Экспертиза установила, что устройства были снаряжены в термосах и начинены камнями для усиления поражающего действия в случае детонации.

Мужчинам уже объявили подозрение по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц). Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Сейчас они находятся под стражей.

Напомним, что недавно в Киеве готовилось покушение на первого заместителя главы Минздрава. Для этого подозреваемые сняли жилье в том же жилом комплексе и тренировались в тире. Задержанные мужчина и женщина были на попытке приобрести оружие.

Добавим, что в Кировоградской области задержали экс-военного. Он раскручивал TikTok, сдавая бывших коллег.