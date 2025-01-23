У Житомирі двоє чоловіків викликали поліцейських, щоб їх підірвати: подробиці (фото)

В СБУ розповіли, що для скоєння злочину особи орендували квартиру та встановили там два саморобні вибухові пристрої. Самі ж вони планували покинути квартиру та сховатись в готельному номері, однак були затримані. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

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В Житомирі двоє чоловіків збирались підірвати наряд поліцейських, що мав приїхати за викликом 102. Вони були затримані відразу після дзвінка працівниками Служби безпеки України та Національної поліції, повідомили в пресслужбі СБУ.

Правоохоронці повідомили, що для вчинення теракту особи завчасно орендували квартиру та встановили там два саморобні вибухові пристрої. Одна з вибухівок була схована у м’якій іграшці, інша – підключена до мобільного телефону, камера якого знімала вхід до помешкання.

Активувати пристрої планувалось, коли до приміщення зайдуть поліцейські, за допомогою віддаленого доступу. Самі ж чоловіки мали покинути квартиру й сховатися в готельному номері, однак були затримані у готелі одразу після дзвінка на "гарячу лінію" Нацполіції співробітниками СБУ.

Затриманими виявилося двоє мешканців Дніпропетровської області. Вони були завербовані через Телеграм-канали, після чого чоловіки автобусом прибули до Житомира. з пошуку "легких" грошей.

Після приїзду до міста вони на месенджер отримали геолокацію схованки, з якої дістали два пакунки з вибуховими пристроями для вчинення теракту. Експертиза встановила, що пристрої були споряджені в термосах і начинені камінням для підсилення уражаючої дії у разі детонації.

Чоловікам вже оголосили підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі вони перебувають під вартою.

Нагадаємо, що нещодавно в Києві готувався замах на першого заступника голови МОЗ. Для цього підозрювані винайняли житло в тому ж житловому комплексі та тренувались в тирі. Затримані чоловік і жінка були на спробі придбати зброю.

Додамо, що в Кіровоградській області затримали ексвійськового. Він розкручував TikTok, здаючи колишніх колег.