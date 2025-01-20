В Києві готувався замах на першого заступника голови МОЗ: що відомо, подробиці (фото)

В поліції розповіли, що підозрювані винайняли житло в тому ж житловому комплексі та з метою підготовки до вбивства тренувались в тирі. Затримані чоловік і жінка були на спрбі придбати зброю.

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У Києві викрили чоловіка та жінку, які готували замах на першого заступника голови Міністерства охорони здоров'я. Вони розробили детальний план, однак були затримані правоохоронцями на спробі придбати пістолет. Про це повідомляє Національна поліція України.

За версією слідства, вбивство першого заступника міністра охорони здоров'я готували двоє мешканців Київської області — 36-річний чоловік та 29-річна жінка. Декілька місяців вони стежили за розпорядком дня та пересуванням потенційної жертви.

Щоб залишатись непоміченими, пара винайняла квартиру у тому ж житловому комплексі та постійно змінювала транспортні засоби. Також чоловік та жінка регулярно відвідувала тир, де тренувала свою вправність стрільби зі зброї.

Обох затримано під час покупки пістолета, яким планували вбити посадовця. Їм оголошено про підозру за ч. 1 ст. 14 ч. 2 п. 12 ст. 115 Кримінального кодексу України — готування до умисного вбивства. Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

В Київській міській прокуратурі додали, що під час обшуків у фігурантів вдома вилучили зброю, набої, предмет, схожий на гранату, а також психотропні речовини. Вилучене направлено на експертизи, після отримання висновків яких буде вирішуватись питання про додаткову кваліфікацію дій підозрюваних.

Сам Сергій Дубров ніяк не коментував інцидент. В МОЗ також відсутня інформація з цього приводу.

Замах на першого заступника голови МОЗ: що про нього відомо

В поліції не зазначають прізвище та ім'я чиновника. Однак в ЗМІ зазначають, що замах готувався на першого заступника голови МОЗ Сергія Дуброва.

Сергій Дубров – лікар-анестезіолог, президент Асоціації анестезіологів України. Займав посаду завідувача кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. На посаду першого заступника голови МОЗ призначений у березні 2023 року.

Нагадаємо, нещодавно працівники Бучанського ТЦК під час надання юридичної допомоги одному з військовозобов'язаних застосували силу до адвокатки Марії Населенко. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 126 Кримінального Кодексу України — за умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень.