В Киеве готовилось покушение на первого заместителя главы Минздрава: что известно, подробности (фото)

В полиции рассказали, что подозреваемые снимали жилье в том же жилом комплексе и с целью подготовки к убийству тренировались в тире. Задержанные мужчина и женщина были на спрби приобрести оружие.

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В Киеве разоблачили мужчину и женщину, которые готовили покушение на первого заместителя главы Министерства здравоохранения. Они разработали детальный план, однако были задержаны правоохранителями на попытке приобрести пистолет. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

По версии следствия, убийство первого заместителя министра здравоохранения готовили двое жителей Киевской области — 36-летний мужчина и 29-летняя женщина. Несколько месяцев они следили за распорядком дня и передвижением потенциальной жертвы.

Чтобы оставаться незамеченными, пара сняла квартиру в том же жилом комплексе и постоянно меняла транспортные средства. Также мужчина и женщина регулярно посещала тир, где тренировала свою ловкость стрельбы из оружия.

Оба задержаны во время покупки пистолета, которым планировали убить чиновника. Им объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 14 ч. 2 п. 12 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — приготовление к умышленному убийству. Санкция статьи предусматривает до 15-ти лет лишения свободы или пожизненное заключение. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

В Киевской городской прокуратуре добавили, что во время обысков у фигурантов дома изъяли оружие, патроны, предмет, похожий на гранату, а также психотропные вещества. Изъятое направлено на экспертизы, после получения выводов которых будет решаться вопрос о дополнительной квалификации действий подозреваемых.

Сам Сергей Дубров никак не комментировал инцидент. В Минздраве также отсутствует информация по этому поводу.

Покушение на первого заместителя главы Минздрава: что о нем известно

В полиции не указывают фамилию и имя чиновника. Однако в СМИ отмечают, что покушение готовилось на первого заместителя главы Минздрава Сергея Дуброва.

Сергей Дубров — врач-анестезиолог, президент Ассоциации анестезиологов Украины. Занимал должность заведующего кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца. На должность первого заместителя главы Минздрава назначен в марте 2023 года.

Напомним, недавно работники Бучанского ТЦК во время оказания юридической помощи одному из военнообязанных применили силу к адвокату Марии Населенко. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 126 Уголовного Кодекса Украины — за умышленное нанесение удара, побоев или совершение других насильственных действий, которые нанесли физическую боль и не повлекли телесных повреждений.