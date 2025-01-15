Викручували руки, били й штовхали: в Бучанському ТЦК побили адвокатку, — Рада адвокатів Київщини

Після інциденту жінка була госпіталізована, стан її погіршився. Ні поліція, ні ТЦК на даний час ніяк не коментували інцидент.

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У приміщенні Бучанського територіального центру комплектування та соціальної підтримки застосували силу до адвокатки Марії Населенко. Жінка має інвалідність 3 групи через захворювання, отримане під час військової служби, являється волонтеркою та матір’ю 19-річного добровольця, повідомили в Раді адвокатів Київської області.

Зазначається, що інцидент стався 4 січня під час надання юридичної допомоги одному із військовозобов'язаних. Його родичі стверджували, що чоловіка утримували без законних підстав, відібрали телефон, забороняли виходити з приміщення і начебто змушували підписати небажаний контракт.

Один із працівників ТЦК, який представився як начальник адміністративного відділу Бучанського ТЦК Олег Чайкин, відмовив їй у доступі до клієнта. Він почав агресивно викручувати Марії Населенко руки, штовхав до стіни, завдавав ударів спиною і головою об стіну.

В руках у жінки був телефон з документами, що містять адвокатську таємницю. Майор відібрав у юристки телефон, змусив надати пароль доступу та переглянув усю наявну інформацію в пристрої без дозволу власниці. Інші військові, які перебували поруч, "цинічно робили вигляд, що проходять повз, але при цьому "випадково" штовхали її, дозволяючи ситуації виглядати як групове знущання".

"Мене били, штовхали, і я відчувала себе наче футбольний м’яч, який перекидали між собою військові", — розповіла адвокатка.

Після інциденту жінці надали першу невідкладну допомогу та госпіталізували до лікарні. До інциденту у Марії Населенко були три операції на хребті, а після лікарі діагностували погіршення стану, що може вимагати повторного хірургічного втручання.

За словами голови Ради адвокатів Київської області Петра Бойка, у діях майора представника ТЦК наявні ознаки кількох кримінальних правопорушень. Серед них:

перешкоджання діяльності адвоката (ст. 397 КК України) через недопуск до клієнта, насильницькі дії та порушення адвокатської таємниці.

умисне завдання ударів і побоїв (ст. 126 КК України) через здійснення фізичного насильства щодо адвокатки;

зловживання владою (ст. 364 КК України) через перевищення службових повноважень​.

Інцидент в Бучанському ТЦК: реакція поліції та військкомату

В Бучанському районному управлінні поліції ГУНП в Київській області на момент виходу матеріалу ніяк не коментували інцидент. Також наразі відсутні коментарі Бучанського районного ТЦК та СП.

Нагадаємо, 9 січня подібний випадок стався і в харківському ТЦК. Там побили юристку, яка приїхала до свого клієнта.

Наступного дня, 10 січня, на Київщині знову відбувся скандал з ТЦК. У селищі Димер стався конфлікт між військовими та цивільними, які "відбивали" затриманого чоловіка.