Побили чоловіка і "прокатали" жінку по асфальту: на Київщині стався скандал з ТЦК (відео)

У селищі Димер відбувся конфлікт між військовими та цивільними, які "відбивали" затриманого чоловіка. Ситуацію прокоментували місцева влада, нардепка Ольга Василевська-Смаглюк і обласний військкомат.

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У селищі Димер у Київській області стався конфлікт між цивільними та військовими. Кадри подій 8 січня опублікували у соцмережах.

Як повідомляється, одного з чоловіків затримали для уточнення даних у ТЦК. Разом з ним були колеги — жінка та її син, які вимагали від військових документи. Працівники ТЦК почали йти до машини, і другий чоловік жбурнув у той бік предмет, схожий на камінь.

Тоді авто, яке вже від’їжджати, зупинилось, і нього вийшов військовослужбовець. Він підбіг до жінки та її сина, і вдарив останнього по голові. Мати почала сваритись й наздоганяти нападника, згодом до неї поєднався і потерпілий, який відчинив двері і увірвався в салон.

Після бійки цивільного чоловіка випхнули з машини, він знову взяв, ймовірно, камінь та жбурнув у автівку. Водій натиснув на газ, але жінка не встигла відреагувати. В результаті вона трималась за ручку бокових дверей, якийсь час "тягнучись" асфальтом разом з авто, але врешті впала на землю.

Військові не зупинили машину та продовжили рух.

На оприлюднених відео видно сварку з нецензурною лексикою, під час якої мати з сином вимагають документи, штовханину в салоні буса та те, як жінка випала з машини під час руху. Учасники конфлікту обмінюються нецензурними словами, а цивільний чоловік жбурляє щось, схоже на каміння.

Реакція влади

Пресслужба дилерської громади 8 січня заявила, що селищна рада направила до поліції й ТЦК звернення щодо подій, якій відбулись приблизно о 13:00 на вулиці Освітянській.

Звернення селищної голови до Нацполіції щодо інциденту Фото: Скриншот

Водночас нардепка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк назвала конфлікт у химері "непересічною подією" та встала на захист військових.

"Представники ТЦК не святі. Вони такі ж різні, як і працівники інших підприємств, установ та організацій. Серед них теж є погань, а є ті, хто демобілізувались з фронту і намагаються допомогти знайти додаткову підтримку побратимам, які продовжують тримати фронт. І так, серед них може бути ваш син, брат, сват. Обзиваючи їх, кидаючи в них каміння, матюкаючи — ви обзиваєте тих, хто звільняв нас з окупації, тих, хто за нас поліг. Принижуючи їх, ви принижуєте себе, свою державу й обнуляєте жертву, яку принесли мертві за живих", — заявила вона.

Публікація Ольги Василевської-Смаглюк про інцидент Фото: Скриншот Публікація Ольги Василевської-Смаглюк про інцидент Фото: Скриншот

Парламентарка повідомила, що затриманий військовослужбовцями чоловік перебував у розшуку, про що були дані у базі "Оберіг". Його, зі слів Василевської-Смаглюк, повезли на роботу, щоб він там залишив речі. Однак там чекали рідні українця, які встали на його захист і спробували зупинити працівників ТЦК. Зокрема, 23-річний "захисник" почав жбурляти у них камінням.

"Ну-мо, давайте поговоримо як дорослі. Війна торкнулась і торкнеться всіх. Не хочете воювати за свою країну, будете воювати за чужу", — запевнила депутатка.

Реакція ТЦК

9 січня ситуацію прокоментували у Київському обласному ТЦК. Пресслужба пояснила, що мобільна група оповіщення виявила військовозобов’язаного, який перебував у списках розшуку. Він погодився добровільно проїхати у військкомат для уточнення даних і проходження ВЛК. Але спочатку йому потрібно було доставити продукцію на роботу.

Коли бус приїхав за адресою, там вже чекали троє незнайомців. Вони почали знімати усе на камеру та звинувачувати військових у незаконному позбавленні волі. Один чоловік відчинив двері водія та кілька разів вдарив його, після чого був відштовхнутий.

В той самий час з пасажирської сторони завдавала ударів іншим особа, яка "пошкодила військовослужбовцю куртку". Коли автомобіль почав рухатися, один з учасників конфлікту кинув камінь в скло машини з боку водія. Друга ж учасниця трималась за одяг працівника ТЦК, внаслідок чого впала.

Публікація Київського обласного ТЦК про інцидент Фото: Скриншот

У військкоматі зауважили, що голова громади звернувся до поліції задля перевірки лише дій ТЦК. У цьому вбачають небажання селищного голови виконувати закон про мобілізацію.

Пресслужба запевнила, що проводиться службова перевірка. Поліція порушила справи про нанесення тілесних ушкоджень як військовому, так і місцевому мешканцю. Також було зареєстроване звернення щодо пошкодження службового авто.

Нагадаємо, у Запоріжжі перехожі допомогли ухилянту від мобілізації. Очевидці зафільмували, як натовп закликав чоловіка тікати від представника ТЦК.

Також 9 січня стало відомо про конфлікт у харківському ТЦК. За даними соцмереж, юристка приїхала до свого клієнта, але після дзвінку у поліцію була силою виштовхана за двері.