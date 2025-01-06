У роздягальні спортзалу вибухнув повербанк: у школі на Київщині спалахнула пожежа (фото)

Інцидент стався посеред навчального дня. Працівники ліцею евакуювали 9 учнів. Вогонь гасили 24 рятувальники.

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У Київській області в шкільній роздягальні вибухнув повербанк посеред занять. О 12:18 6 січня рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в "Школі-ліцеї № 16" міста Біла Церква, розповіли в головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області.

Оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району отримала виклик о 12:18. Повідомляли про задимлення в школі на вулиці Зеленій.

Приїхавши на місце, рятувальники побачили пожежу в роздягальні спортивної зали. З вогнем впоралися за пів години — загоряння було ліквідовано о 12:50.

Рятувальники ДСНС погасили пожежу в Білоцерківському ліцеї Фото: ДСНС

У ДСНС зазначають, що фахівці встановлюють причину пожежі, та попередньо вона сталася через вибух повербанка.

Про постраждалих і загиблих інформації немає. Працівники школи після загоряння евакуювали дев'ятьох учнів.

Вогонь гасили 24 рятувальники, залучили 5 одиниць техніки.

Пожежу в школі гасили 24 рятувальники та 5 одиниць техніки Фото: ДСНС

Нагадаємо, 3 січня в регіональному управлінні ДСНС в Одеські області повідомили, що у квартирі в Одесі вибило вікна та двері через вибух повербанка. Акумулятор вибухнув у ванній кімнаті, а вибухова хвиля вибила вхідні двері й вікно в кімнаті та на балконі.

2 січня рятувальники повідомляли, що у багатоповерховому будинку в Одесі вибухнула пральна машинка. Внаслідок цього впала міжкімнатна перегородка та пошкодило стіни у двох сусідніх квартирах. Дитину госпіталізували з травмою руки.