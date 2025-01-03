У квартирі в Одесі вибухнув павербанк: вибило вікна та двері, деталі (фото)

В Одесі павербанк став причиною вибуху та пожежі у житловому приміщенні. Постраждалих внаслідок події немає.

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У п'ятницю вночі, 3 січня, на 6-му поверсі 9-ти поверхового житлового будинку в місті Одеса по вулиці Комітетська виникла пожежа. Про це повідомляють у регіональному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як було встановлено, вибух у квартирі спричинила акумуляторна батарея в приміщенні ванної кімнати.

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Через вибухову дію павербанку було вибито вхідні двері, вікно в кімнаті та рами на балконі.

Рятувальники, як наголошується, оперативно ліквідували пожежу. На щастя, ніхто не постраждав.

Причини пожежі на місці події встановлювала дослідно-випробувальна лабораторія ДСНС Одещини.

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Нагадаємо, 2 січня по вулиці Івана та Юрія Лип (колишня Гайдара) в Хаджибейському районі Одеси на 3-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку виникла пожежа. Як виявилося, у квартирі загорілася та вибухнула пральна машина.

Фокус інформував, що у грудні 2024 року на третьому поверсі гуртожитку Київського національного університету технологій та дизайну на вулиці Лейпцизькій у Печерському районі сталася пожежа та прорвало пожежний гідрант поряд. Фонтан у кілька метрів висотою затопив вулицю, а кімната в гуртожитку вигоріла вщент.

Також ми раніше писали, що в Китаї загорівся електроскутер. Його водія, співробітника однієї зі служб доставки міста Шеньчжень, відкинуло вибухом, що і врятувало йому життя, хоча й не вберегло від опіків.