Відключення світла в Україні: як правильно заряджати повербанк

Повербанк — важлива річ вдома, однак слід правильно його заряджати.

Related video

Зранку 13 грудня Росія атакувала Україну крилатими та балістичними ракетами. Через це змінили графіки відключень електроенергії та збільшився час, який українці проведуть без світла. Тому саме повербанк дасть змогу швидко і в будь-який момент зарядити гаджет і залишатися на зв'язку. Фокус розповідає, як правильно заряджати цей пристрій для безперебійної його роботи.

Щоб зарядити повербанк, потрібно використовувати кабель USB — micro USB. Зазвичай він йде в комплекті. Якщо зарядка відбувається від комп'ютера, тоді роз'єм micro USB підключаєте до повербанка, а USB у вільний порт ПК.

Від яких джерел живлення можна заряджати повербанк

Виробники рекомендують заряджати їх через розетку. Така зарядка проходить швидше та безпечніше, ніж через порт USB ноута чи комп'ютера. Також це можна робити через:

стаціонарний ПК чи лептоп;

смартфон, адже деякі телефони вміють не лише приймати, а й віддавати енергію.

автоприкурювач — для цього знадобиться адаптер із портом USB;

якщо в моделі повербанка є елементи, які здатні трансформувати енергію сонячного світла в електрику, то можна заряджати за допомогою сонячного світла.

Як правильно заряджати повербанк

Новий повербанк слід зарядити на 100%. Перші 2-3 цикли потрібно розрядити прилад до нуля, щоб надалі батарея працювала ефективніше.

Після цього не варто доводити повербанк до повного розрядження — це зменшує термін експлуатації батареї. Power Bank краще ставити на підзарядку, коли в ньому лишилося 10-25%. Заряджати прилад варто на 100% — в іншому випадку швидше скоротиться місткість батареї.

Як зрозуміти, заряджається повербанк чи ні

Перед початком експлуатації повербанка необхідно уважно вивчити інструкцію і його зовнішній вигляд. Інформація про ступінь зарядки може бути на спеціальному таблі з інформацією або ж на індикації. Про повний заряд приладу зазвичай сигналізують відповідні лампочки на його корпусі.

Для акумуляторів шкідливо перебувати у повністю зарядженому або повністю розрядженому стані. Це може значно знизити термін його служби. Тому у разі, якщо планується довго не використовувати повербанк, краще його наполовину розрядити.

Скільки має заряджатися повербанк

Для зарядки повербанка малої потужності (до 5 000 мАг) потрібно від 1 до 3 годин. Пристрій середньої потужності (від 5 000 до 15 000 мАг) заряджається зазвичай від трьох до шести годин, а Power Bank великої потужності (понад 15 000 мАг) повинен заряджатись від шести годин.

Використання оригінальної зарядки

Заряджати Power Bank рекомендується кабелем та зарядним пристроєм, що постачався в комплекті. Водночас варто дотримуватись зазначених показників — якщо на коробці написано, що заряджати потрібно з напругою 1,5 ампера, то варто використовувати зарядний пристрій, який може забезпечити цей показник.

Якщо надходитиме значно більше струму, який не згладжуватиметься, тоді висока ймовірність виходу з ладу обладнання. Також кабель поганої якості може втрачати близько 80% струму. Але дізнатися про все це ви зможете тільки за допомогою тестера.

Перегрівання Power Bank

Не слід перегрівати повербанк — йдеться загальний перегрів, зокрема, при зарядці або від зовнішніх факторів (прямі сонячні промені). Через занадто велике перегрівання акумулятор може просто вийти з ладу.

Раніше Фокус розповідав, як правильно обрати повербанк. За допомогою цих порад він прослужить довго.