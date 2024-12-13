Отключение света в Украине: как правильно заряжать повербанк

Повербанк — важная вещь дома, однако следует правильно его заряжать.

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Утром 13 декабря Россия атаковала Украину крылатыми и баллистическими ракетами. Из-за этого изменили графики отключений электроэнергии и увеличилось время, которое украинцы проведут без света. Поэтому именно повербанк позволит быстро и в любой момент зарядить гаджет и оставаться на связи. Фокус рассказывает, как правильно заряжать это устройство для бесперебойной его работы.

Чтобы зарядить повербанк, нужно использовать кабель USB — micro USB. Обычно он идет в комплекте. Если зарядка происходит от компьютера, тогда разъем micro USB подключаете к повербанку, а USB в свободный порт ПК.

От каких источников питания можно заряжать повербанк

Производители рекомендуют заряжать их через розетку. Такая зарядка проходит быстрее и безопаснее, чем через порт USB ноута или компьютера. Также это можно делать через:

стационарный ПК или лэптоп;

смартфон, ведь некоторые телефоны умеют не только принимать, но и отдавать энергию.

автоприкуриватель — для этого понадобится адаптер с портом USB;

если в модели повербанка есть элементы, которые способны трансформировать энергию солнечного света в электричество, то можно заряжать с помощью солнечного света.

Как правильно заряжать повербанк

Новый повербанк следует зарядить на 100%. Первые 2-3 цикла нужно разрядить прибор до нуля, чтобы в дальнейшем батарея работала эффективнее.

После этого не стоит доводить повербанк до полной разрядки — это уменьшает срок эксплуатации батареи. Power Bank лучше ставить на подзарядку, когда в нем осталось 10-25%. Заряжать прибор стоит на 100% — в противном случае быстрее сократится емкость батареи.

Как понять, заряжается повербанк или нет

Перед началом эксплуатации повербанка необходимо внимательно изучить инструкцию и его внешний вид. Информация о степени зарядки может быть на специальной таблице с информацией или же на индикации. О полном заряде прибора обычно сигнализируют соответствующие лампочки на его корпусе.

Для аккумуляторов вредно находиться в полностью заряженном или полностью разряженном состоянии. Это может значительно снизить срок его службы. Поэтому в случае, если планируется долго не использовать повербанк, лучше его наполовину разрядить.

Сколько должен заряжаться повербанк

Для зарядки повербанка малой мощности (до 5000 мАч) требуется от 1 до 3 часов. Устройство средней мощности (от 5000 до 15000 мАч) заряжается обычно от трех до шести часов; а Power Bank большой мощности (более 15000 мАч) должен заряжаться от шести часов.

Использование оригинальной зарядки

Заряжать Power Bank рекомендуется кабелем и зарядным устройством, который поставлялся в комплекте. При этом следует придерживаться указанных показателей — если на коробке написано, что заряжать нужно с напряжением 1,5 ампера, то следует использовать зарядное устройство, которое может обеспечить этот показатель.

Если будет поступать значительно больше тока, который не будет сглаживаться, тогда высока вероятность выхода из строя оборудования. Также кабель плохого качества может терять около 80% тока. Но узнать обо всем этом вы сможете только с помощью тестера.

Перегрев Power Bank

Не следует перегревать повербанк — речь идет об общем перегреве, в частности, при зарядке или от внешних факторов (прямые солнечные лучи). Из-за слишком большого перегрева аккумулятор может попросту выйти из строя.

Ранее Фокус рассказывал, как правильно выбрать повербанк. С помощью этих советов он прослужит долго.